Poliția Rutieră îl contrazice pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6

Polițiștii spun că după verificări, în zonă au fost constatate doar câteva încălcări ale limitei de viteză. Mai exact, în trei cazuri s-a întâmplat acest lucru.

În plus, primarul Ciprian Ciucu, a anunțat că va face o plângere administrativă, după ce ar fi fost luat peste picior de un polițist atunci când a semnalat incidentul.

În replică, Brigada Rutieră transmite că a început deja o anchetă internă și polițistul va fi sancționat dacă va fi găsit vinovat.

Comunicatul transmis de Poliția Rutieră

„Ieri, 2 mai a.c., Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel telefonic de către o persoană, cu privire la faptul că pe o arteră din sectorul 1 al Capitalei autoturismele circulă cu viteză.

Pentru verificarea aspectelor semnalate, a fost direcționat un echipaj de poliție, dotat cu aparatură radar, care a acționat pe artera respectivă.

Brigada Rutieră anunţă că, după verificări, nu au fost constatate încălcări ale limitei de viteză

Pe acel sector de drum, au fost constatate și aplicate 3 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regimului legal de viteză.

Brigada Rutieră are drept obiectiv principal reducerea numărului de accidente de circulație, în municipiul București.

Viteza excesivă constituie o cauză generatoare de accidente de circulație în Capitală, context în care, zilnic, sunt desfășurate acțiuni în scopul combaterii încălcării regimului legal de viteză.

Astfel, de la începutul anului și până în prezent, au fost aplicate peste 7.500 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză și reținute 307 permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 zile.

Având în vedere aspectele sesizate în spațiul public cu privire la modul în care s-a exprimat polițistul care a preluat sesizarea persoanei, la nivelul Brigăzii Rutiere s-au demarat verificări, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun", se arată în comunicatul transmis de Poliția Rutieră.

Primarul Sectorului 6 va face plângere deoarece a fost ”luat la mișto” de un polițist

Ciprian Ciucu a povestit pe Facebook că a fost martorul unei curse cu mașini de lux pe străzile din București. El a sunat la Poliție pentru a anunța incidentul, dar a fost luat peste picior de un polițist care i-a închis telefonul.

”Absolut rușinos serviciul Brigăzii Rutiere din București! Chiar dacă sunt primar, dacă e vreo neregulă în orașul acesta si chiar dacă nu este în Sectorul 6, mi se pare normal să umblu cu papucii de cetățean și să semnalez când ceva nu este în regulă. Sun la telefonul de serviciu, nu direct la ministru.

În această seară am decis să ies la plimbare in Centrul orașului cu familia, apoi am luat-o pe jos, pe lângă Guvern și am ajuns pe Bd. Aviatorilor unde tocmai se desfășura o cursă de mașini (categoria Lamborghini) în toată regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km. Moment în care, na, zic să sun la Brigada Rutieră București să le spun oamenilor să știe, am zis ca ajut.

Rezultatul a fosr că ofițerului de serviciu, pe care l-am deranjat de Paște, a fost să mă ia la mișto. Că de unde stiu eu că mergea cu viteză, că ce, am radar...? Și mi-a închis telefonul în nas”. Două chestiuni: marți voi face o plângere administrativă, sper să aibă înregistrarea. Dacă vreodată întâlniți astfel de atitudini la Poliția Locală a Sectorului 6, vreau să știu”, a povestit Ciprian Ciucu pe rețeaua de socializare.

