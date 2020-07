Politician cu COVID, aflat pe patul de spital: Îţi ies ochii din orbită, îmi arde pielea, faţa, iese foc din mine. Într-o secundă, eşti într-o stare atât de critică...

"Nu spitalizarea mă disperă. Ceea ce mă disperă cel mai tare este că poţi să ajungi într-o secundă într-o stare atât de critică - pentru că evoluţia este absolut dementă, imprevizibilă, şocantă - şi să ai neşansa, din lipsă efectiv de timp fizic, ca un medic să nu poată să te ajute în acea secundă. Asta este trauma", spune Ana-Maria Ciauşu, potrivit adevarul.ro.

În ce priveşte simptomele cu care s-a confruntat ea, acestea nu au fost deloc uşoare. "Cefalee extrem de puternică. Şi sunt asociate simptomele de COVID cu cele care reprezintă efectele adverse ale medicamentelor. Nişte dureri de cap înfiorătoare. Până să scoată, acum 2 zile, Plaquenilul, după C-Fort şi Dexa, pe venă, nu văd la 1 m în faţa ochilor. Îţi ies ochii din orbită, îmi arde pielea, faţa. Iese foc din mine şi-mi curg ochii şi, în secunda 2, palpitaţii. Dexa dă stare de sensibilitate excesivă, Kaletra şi Plaquenil m-au secerat din picioare.

Ciauşu, despre tratament: Trebuie să-ţi fie rău ca să-ţi fie, după, bine

Ameţeală completă, leşiuială completă, stomacul, ficatul, le simţi în dinţi, de durere, de umflătură, de contractare, de nervi. Nasul, congestionat de nu intră un fir de aer, de asta am pus şi Bixtonim. Asta te sufocă, asta e senzaţia. Dar nu te sufocă nimic. Presiunea foarte mare pe piept, foarte mare. Tuse, când expectorantă, când seacă... Acum nu le mai resimt la fel de rău, după ce am scos Plaquenilul. Dar în continuare durerea de cap, tusea, dar nu la fel de frecventă, presiunea pe piept, le mai simt", a descris politicianul tabloul bolii de care încă nu a scăpat.

"Ce iarăşi nu ştiu pacienţii, şi rar le spune cineva, este că medicamentele care le sunt prescrise, şi care fac parte dintr-un protocol naţional, pot să facă ravagii în organismul lor. Că "trebuie să-ţi fie rău ca să-ţi fie, după, bine", a adăugat Ana-Maria Ciauşu.

Ana-Maria Ciauşu: Am considerat că nu e moral să mă internez

Secretarul general al PNL Olt, Ana Maria Ciaușu, a luat Sars CoV-2 şi a fost confirmată pozitiv cu COVID-19, în urmă cu două săptămâni. Ulterior, politicianul a dorit să plece acasă, deşi i s-a propus internarea.

Femeia nu avea simptome şi a preferat să se trateze acasă. A plecat de la spital şi, ulterior, i s-a făcut rău şi a fost transportată la Spitalul Județean Slatina.

Întrebată de ce a refuzat iniţial internarea, liberala a răspuns: "Am refuzat internarea pentru că neavând nici o stare de rău, tratamentul funcționa perfect, de buna credință, am considerat că nu e moral să ocup locul unui om care chiar are niște probleme mai grave de sănătate datorate acestui virus…este singurul motiv".