Secretarul general al PNL Olt, confirmat cu COVID, a ajuns în spital, la două zile după ce a refuzat internarea

Secretarul general al PNL Olt, Ana Maria Ciuașu, a luat Sars CoV-2 şi a fost confirmată pozitiv cu COVID-19, în urmă cu două zile. Ulterior, politicianul a dorit să plece acasă, deşi i s-a propus internarea, potrivit digi24.ro.

Femeia nu avea simptome şi a preferat să se trateze acasă. A plecat de la spital şi, miercuri, i s-a făcut rău şi a fost transportată la Spitalul Județean Slatina.

Întrebată de ce a refuzat iniţial internarea, liberala a răspuns: "Am refuzat internarea pentru că neavând nici o stare de rău, tratamentul funcționa perfect, de buna credință, am considerat că nu e moral să ocup locul unui om care chiar are niște probleme mai grave de sănătate datorate acestui virus…este singurul motiv.

Ana Maria Ciuașu: Am considerat că nu e moral să mă internez

Evident că la prima senzație de rău, am sunat la ambulanță să mă transporte la spital unde voi sta atât timp cât îmi este indicat de personalul medical. Nu sunt inconștientă, am vrut doar să fac un bine cuiva crezând că eu sunt bine, atâta tot.

Starea de sănătate se poate deteriora rapid, chiar dacă cu câteva ore în urmă simți că nu ai niciun simptom sau sunt forme ușoare. Îmi pare rău dacă am provocat atâtea controverse și ridicat atâtea semne de întrebare de ce am refuzat, de ce m-am internat. Sper să fi lămurit", a răspuns Ana Maria Ciuașu, potrivit mainnews.ro.

Secretarul general al PNL Olt, contact direct al prefectului

Liberala Ana Maria Ciuașu a fost contact direct al prefectului județului Olt, confirmat și el cu COVID-19.

Spitalul din Slatina este aproape plin. În plus, şase cadre medicale ale unităţii şi doi poliţişti de la Inspectoratul Olt au fost şi ei testaţi pozitiv cu coronavirus.