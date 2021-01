Comisarul-șef Radu Gavriș, prima reacţie după ce a fost surprins la un restaurant în pandemie: Acuză că s-a acţionat la pont

"Nu a fost absolut nicio petrecere, a fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere după-amiază. Hanul lui Manuc are o formă de terasă. Dacă am încălcat legea, nu-i nicio problemă, să fiu sancționat contravențional.

Radu Gavriş: Nu am încălcat legea

Nu am fost la masă cu mai multe persoane decât prevede legea. Eu consider că am fost într-un spațiu deschis, conform definiției legale. Nu am fost la masă cu oameni politici, oameni de afaceri, interlopi. Nu am făcut nimic", a declarat Radu Gavriș, potrivit mainnews.ro.

În plus, Radu Gavriș a lăsat de înțeles că ce s-a întâmplat vineri ar face parte dintr-o acțiune îndreptată împotriva sa.

"Eu am ajuns la Harghita tăcând din gură. O să mă mai trimită odată. E adevărat că am fost legitimat, că așa a ordonat cineva. Eu am fost reclamat și la DNA, m-am trezit și cu dosare penale și nu s-a întâmplat nimic.

Nr. 2 din Poliţie lasă de înţeles că s-a acţionat la pont

În viața mea, nu am făcut nimic. Eu pot să fiu sancționat, însă există o instanță, o să contest. Până acum am câștigat totul pentru că nu am făcut nimic", a mai declarat Radu Gavriș.

Regulile stabilite de Guvernul României la recomandarea Comitetului pentru Situații de Urgență, arată că activitatea în interiorul restaurantelor, barurilor și cafenelelor este suspendată, dacă incidența cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile depășește rata de 3 la mie.

Vineri, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență a adoptat relaxarea măsurilor, astfel încât localurile să poată funcționa la o capacitate de 30%, însă această măsură intră în vigoare începând de luni.

Filmul de la petrecerea şefului din Poliţie, Radu Gavriş, a fost prezentat sâmbătă, de Antena 3, după ce nr. 2 din Poliţie a fost prins încălcând regulile din pandemie.

Acum, comisarul-șef Radu Gavriș, directorul general adjunct al Poliției Capitalei, este cercetat disciplinar.

Poliţiştii sectorului 3 au efectuat controale în centrul oraşului, vineri seara, pentru a verifica dacă măsurile recomandate de autorităţi în pandemia COVID sunt respectate.

Lista persoanelor care au fost la petrecerea interzisă românilor, dar permisă poliţiştilor

Potrivit Antena 3, pe lista celor care au fost la petrecerea interzisă, se află, printre alţii:

Ioan Costel

Baran Florin

Solatan Alexandru

Popoiu Codruţ

Anton Mihai Florian.

Oamenii legii au descoperit 27 de persoane care consumau alcool într-un restaurant, iar printre aceștia se aflau comisar-șef Radu Gavriș, director general adjunct al Poliției Capitalei, împreună cu Ioan Costel, Alexandru Solatan și procurorii Florin Baran Florin și Codruț Popoiu de la Parchetul Tribunalului București.

Terasa la care a fost surprins vineri seara adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriş, era, de fapt, un spaţiu închis, iar împrejurările în care ar fi fost prins arată că ar fi vorba de un filaj.

După imaginile apărute în spaţiul public, se vede că pozele sunt de două tipuri: din interior şi din exterior, mai exact din parcarea restaurantului, observă jurnaliştii Antena 3.

Astfel, cel mai probabil, aceste fotografii fac parte dintr-un filaj.