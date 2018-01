Polițistul Eugen Stan s-a întors în cartierul în care locuia. Reacția uluitoare a vecinilor

Se cauta noi piste in dosarul care a socat o tara intreaga. Politistul pedofil a fost scos astazi din Arestul Central si dus la o noua runda de perchezitii. Anchetatorii au verificat boxa apartamentului in care fostul lor coleg a locuit cu fosta sotie. Prezenta lui Eugen Stan in cartier a starnit indignarea vecinilor.

In huiduieli. Asa a plecat pedofilul politist din fata blocului unde a locuit cu fosta sotie o buna bucata de timp. Anchetatorii au decis sa descinda la fosta adresa dupa ce au aflat ca politistul inca ar mai detine aici o boxa, desi apartamentul a fost vandut in urma cu doi ani, scrie wowbiz.ro.