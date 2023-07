Pompierii români, care sting incendiile din Grecia, au salvat mai multe animale din calea flăcărilor: "Erau deja cu blana arsă"

Nu doar zeci de mii de oameni au fost evacuaţi din zonele afectate de flăcări, în Grecia. Pompierii români au salvat şi animalele rămase singure în calea incendiilor.

Sursa foto: Facebook / Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

„Azi am avut, de exemplu, trei intervenţii, în trei puncte diferite pe insulă. Prima a fost într-o zonă urbană, a doua a fost într-o pădure de pini şi o livadă de măslini, iar a treia chiar aici, în spatele nostru, tot o zonă urbană. La fel, aici am acţionat pentru localizarea incendiilor care se propagau spre locuinţele oamenilor”, spune unul dintre pompierii români aflaţi în Grecia.

Pe lângă operaţiunile de localizare şi stingere a incendiilor, pompierii români au salvat şi câteva animale.

„În schimb, am salvat nişte animăluţe. Spre surprinderea noastră, am salvat nişte iepuri, am găsit şi pisici. Erau cu arsuri, erau deja cu blana arsă”, mai precizează acesta.

Fotografiile cu animalele salvate au devenit virale pe reţelele de socializare.