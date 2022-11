Intrăm în Postul Crăciunului! Ce trebuie să facă toți creștinii în următoarele 40 de zile

De mâine începe Postul Crăciunului, care se va încheia abia pe data de 24 decembrie.

Sursa foto: pexels

Postul Crăciunului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Potrivit rânduielilor bisericești, Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului în 2022 are loc pe 14 noiembrie și marchează ultima zi în care se mai poate mânca de dulce înaintea începerii unuia dintre cele mai importante posturi rânduite de Biserica Ortodoxă, Postul Crăciunului. Dacă această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă cu sec o zi înainte.

Postul se încheie pe 24 decembrie. Acesta are menirea de a aminti de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cele 10 porunci.

Dezlegări în Postul Crăciunului

În Postul Crăciunului, miercurea și vinerea, creștinii nu au voie să mănânce cu untdelemn și vin. De asemenea, în cele două zile, se postește până la ora 15.00 - 16.00, când se mănâncă hrană uscată sau legume fierte. În cazul în care, miercuri sau vineri, cade un sfânt care are Doxologie mare, se dezleagă doar la untdelemn și vin și se mănâncă o singură dată în zi. Dacă în aceste zile cade un sfânt care are Priveghere, se dezleagă la untdelemn, vin și pește. La fel și dacă are loc pomenirea sfântului al căruia este hramul Bisericii.

Marți și joi nu se mănâncă pește, ci numai untdelemn și vin. În cazul în care se întâmplă să cadă un sfânt marți sau joi, care sa aibă Doxologie mare, atunci se mănâncă pește.

În Postul Crăciunului avem dezlegare la pește sâmbătă și duminică

În fiecare sâmbătă și duminică, cuprinse între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) și 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), este dezlegare la pește, scrie crestinortodox.ro.

Zilele din anul acesta în care avem dezlegare la peste:

21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică)

23 noiembrie (Sfântul Antonie de la Iezerul Valcii)

25 noiembrie (Sfânta Mucenița Ecaterina și Sfântul Mercurie)

27 si 28 noiembrie (sâmbătă și duminică)

30 noiembrie (Sfântul Apostol Andrei)

4 decembrie (Sfânta Varvara)

5 decembrie (Sfântul Sava cel Sfințit)

6 decembrie (Sfântul Ierarh Nicolae)

7 decembrie (Sfânta Muceniță Filofteia)

9 decembrie (Zămislirea Sfintei Fecioare Maria)

12 decembrie (Sfântul Ierarh Spiridon)

11 și 12 decembrie (sâmbătă și duminica)

13 decembrie (Sfântul Ierarh Dosoftei)

18 si 19 decembrie (sâmbătă si duminica).

Postul Crăciunului în tipicul Sfântului Sava

În tipicul Sfântului Sava întâlnim următoarele precizări: "Deci suntem datori în aceste 40 de zile sa păzim în fiecare săptămână, trei zile postindu-le fără untdelemn și vin: luni, miercuri și vineri. Iar dacă se va întâmpla vreun sfânt mare în aceste zile întru pomenirea lui dezlegăm și facem praznic pentru dragostea sfântului. Dacă aceste zile se vor întâmpla marți sau joi atunci mâncăm pește iar dacă va fi luni, miercuri sau vineri dezlegăm numai la untdelemn și vin, iar pește nu mâncăm în afara de faptul dacă se va întâmpla să fie hramul Bisericii. Deci dacă se va întâmpla hramul vreunui sfânt dintre aceștia în mănăstire atunci dezlegăm la pește și la vin în orice zi ar cădea. Iar unele Tipice de la ziua a 9-a a lunii Decembrie poruncesc să postim și la pește, să nu mai facem niciun fel de dezlegări, în afară de sâmbătă și duminică și de va fi hramul vreunui sfânt (când se dezleagă)."

Tradiții și obiceiuri

Se obișnuiește ca la intrarea în postul Crăciunului, mai exact după Lăsatul Secului, toate oalele să fie puse cu gura în jos , pentru ca cei ai casei să fie feriți de orice pagubă sau boală.

O superstiție a postului Crăciunului ne spune că dacă în postul Crăciunului e vreme moale, atunci primăvara vor fi multe ploi.

În postul Crăciunului vor începe și șezătorile, unde femeile, dar și fetele tinere, se vor întâlni pentru lucru, în același timp combinând munca cu distracția, fiindcă în cadrul șezătorilor se vor derula și numeroase obiceiuri cu caracter distractiv.

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului în 2022. Ce nu trebuie să lipsească astăzi de pe masă

Cuvântul sec, din sintagma "lăsatul secului", este înțeles că fiind sinonim cu uscat, fără grăsime, de post. Însă, la Sfinții Părinți, accentul nu cade numai pe mâncare.

Secul pe care îl cere postul ortodox este seclum, adică lumea împătimită. Omul cel vechi, omul păcătos trebuie să dispară treptat.

Sfinții Părinți au atras atenția că postul înțeles doar că efort alimentar, nu are nici o valoare: "De mâncare postind, suflete al meu, dar de pofte necuratindu-te, în deșert te lauzi cu nemâncarea... Că un mincinos vei fi urat de Dumnezeu și demonilor celor răi te vei asemăna, căci nici ei nu mănâncă pururea...".

Lăsata Secului. Tradiţii şi obiceiuri la români

Lăsata Secului este o sărbătoare care marchează ultima zi când se poate mânca de dulce, dinaintea începerii unuia dintre cele mai mari posturi rânduite de Biserica Ortodoxă, postul Crăciunului

Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului este o sărbătoare extrem de importantă şi marchează momentul de cumpănă dintre noul an agrar și cel vechi.

O tradiție comună este ideea de masă festivă la care se adună toată familia și petrec această sărbătoare.

În Bărăgan, un vechi obicei spune că de Lăsata Secului trebuie strânse toate oasele și resturile de mâncare într-o față de masă, iar a doua zi trebuie aruncate afară spre răsărit. Oamenii trebuie să rostească cuvintele „Păsările cerului! Eu vă dau vouă hrană din masa mea, cu care să fiţi îndestulate şi de la holdele mele oprite”.

Tot de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului fiecare copil încearcă să prindă bucata de halviță cu gura, un lucru mai greu decât și-ar închipui mulți. Majoritatea celor care participa la această tradiție ajung să se murdărească din plin pe față și chiar pe haine. Se spune că persoana care prinde halvița în gură o primește drept recompensă.

O altă datină de Lăsata Secului care se păstrează și în zilele noastre este Legarea grânelor. Acest obicei se practică pentru că păsările sau alte dăunătoare să nu distrugă recolta gospodarilor.

De asemenea, de Lăsata secului, creștinii petrec alături de familie si mănânca bucate alese. Totodată, în această zi este bine ca finii să meargă la nași cu plocon, care constă într-o găină friptă, un colac mare sau o turtă în foi și o sticlă de vin.

Finii își cer iertare de la nași pentru greșelile pe care le-au făcut peste ani, iar după ce se împacă, se întinde masa şi se mănâncă plăcinte cu fructe și legume, struguri sau stafide care simbolizează sporul și vigoarea spirituală.