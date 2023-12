Povestea lui Samoilă Mârza, singurul fotograf care a imortalizat Marea Unire, la 1 decembrie 1918

Samoilă Mârza a fost singurul fotograf care a imortalizat Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. Născut în 1886, într-o familie de ţărani din Galţiu, judeţul Alba, moștenirea lui Samoilă Mârza este nepreţuită. Datorită lui, românii se pot bucura de singurele imagini cu momentul care a schimbat istoria ţării.

”În 1914, am fost chemat pe front și am avut noroc că am avut meseria de fotograf și am fost înrolat în armată ca subofițer și fotograf toprogaf.

Am ajuns cu patru zile înainte de Marea Adunare Națională de la Galtiu, iar acolo am participat la sfințirea steagului la Biserică, am participat la ședințele organizate”, a relatat Rareș Diodiu, în numele fotografului Samoliă Mârza.

Sfârșitul războiului l-a făcut să se îndrepte spre Viena, ca urmare a retragerii militarilor români.

În capitala Austriei, pe 14 noiembrie 1918, a reușit să fotografieze sfințirea primului steag tricolor al Consiliului Naţional Român Central.

Două săptămâni mai târziu, pe 29 noiembrie, a revenit în ţara natală, urmând ca pe 1 decembrie să parcurgă cu bicicleta drumul de 11 kilometri din satul natal până la Alba Iulia.

”Am ajuns în sfârșit aici la Teiuș. De aici voi merge la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.

Suntem în dimineața zilei de 1 decembrie, am luat cu mine și aparatul de fotografiat, iar, împreună cu ceilalți consăteni, vom porni spre Alba Iulia la Marea Adunare Națională.

Am realizat trei fotografii cu delegația din Galtiu, în satul meu, de unde am plecat în spre Alba Iulia. Ajuns la Alba Iulia, am realizat fotografii cu tribuna oficială și cu Marea Adunare de la Alba Iulia, unde au participat peste 100.000 de români”, a mai relatat Rareș Diodiu, în numele fotografului Samoliă Mârza.

În fotografiile sale apar personalităţi importante din aceea perioadă, precum dr. Aurel Vlad, președinte al Consiliului Național Român, Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu și Episcopul ortodox de Caransebeș Miron Cristea. Imaginile au fost realizate pe clişee de sticlă.

”Norocul că azi avem fotografii de la momentul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 i se datorează lui Samoilă Mârza, cunoscut drept fotograful Unirii.

Prezența lui la Alba Iulia a făcut să avem astăzi șase fotografii, trei cu mulțimea și trei cu tribunele unde s-au ținut cuvântări în acea zi de duminică”, a declarat Liviu Zgârciu, istoric, despre Samoilă Mârza.

”Localitatea Galtiu a intrat în istoria României prin pozele făcute de Samoilă Mârza, care s-a născut în localitatea Galtiu, și au stat ca dovadă la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, motiv pentru care i-am și făcut bustul lui Samoilă Mârza, iar în 2018, cu ocazia centenarului Marii Uniri, am avut mai multe evenimente legate de acest mare patriot al României”, a declarat și Iacu Popa, primar Sântimbru.

Fotografiile lui Samoilă Mârza au rămas singurele imagini de la Marea Unire din 1918.

Acesta s-a stins pe 19 decembrie 1967 din cauza unei boli care a avut o evoluţie rapidă.