Povestea ascensiunii lui George Soros, cum și-a infiltrat oamenii pe lângă marii președinți ai lumii și cum a ajuns în România

Plan acuzat de înalți demnitari, care vizează și România. E vorba de planul unui miliardar foarte controversat, care a început din 1979.

Rețeaua de ong-uri dezvoltată de George Soros, pe care un senator american o descrie ca un veritabil serviciu de informații paralel, are ramificații în peste 100 de țări. Un geniu al finanțelor ajunge multimiliardar și hotărăște să-și dedice viața și averea creării unei societăți mai bune, propovăduirii valorilor democratice, oferirii unei șanse tinerilor fără posibilități de a accede la o educație de înaltă valoare, salvării planetei, aducerii luminii în țările aflate în spatele cortinei de fier și un salvator al celor aflați în nevoie.

Istoria ne-a demonstrat că unii dintre oamenii care au făcut cel mai mare rău în lume au fost, totodată, mari filantropi.

Două lucruri sunt certe despre George Soros: este un om extrem de puternic pe planetă și printre cei mai controversați, atât de influent încât s-a regăsit și în conferința comună a celor doi mari lideri, Donald Trump și Vladimir Putin.

„Soros, spre exemplu, intervine peste tot. Ce este asta? Poziția statului american? Nu, e o poziție a unei persoane”, a spus Vladimir Putin la conferința susținută la Helsinki.

Soros este în război cu ambii. „Variate forme de dictatură și state mafiote, exemplificate de Rusia lui Putin, sunt în ascensiune. În SUA, președintelui Trump i-ar plăcea să instaleze un stat mafiot, dar nu poate din cauza Constituției, a instituțiilor și a unei societăți civile vibrante care nu-i vor permite”, a spus Soros.

George Soros e acuzat că a încercat să răstoarne puterile obținute legitim în țări precum SUA, Israel, Ungaria, Macedonia, Serbia, Cehia, Slovacia, Albania, Ucraina, Georgia, România.

Fiu de avocat ungur, George Soros și familia sa supraviețuiesc cu bine Primului Război Mondial obținând acte false, care să le ascundă originea. Acesta părăsește Ungaria în 1946, la instaurarea regimului comunist, și ajunge la Londra unde studiază la cea mai prestigioasă academie de studii economice din lume.

Ulterior trece oceanul și se mută la New York. Multimilionarul se confesează unui jurnalist și articolul apare în New York Times. Acesta spune că avea drept țel să facă pe bursă 100.000 de dolari. Câțiva ani mai târziu fonda Quantum Fund, miezul imperiului său. După primul an, era extrem de bogat.

Scopul final recunoscut de George Soros este o nouă ordine mondială. „Lumea are nevoie de ordine mondială”, a spus acesta.