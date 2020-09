Povestea Miss Asia, Larisa Blidariu, românca de 10 care topește inimi

"Tata m-a dus la agenție, m-a luat de mână, a văzut anunțul de casting într-un ziar, aveam 14 ani, pentru că am trecut prin școală prin multe răutăți ale colegilor fiind slabă, înaltă... jigniri, lovituri. Când m-am dus în biroul directorului mi-a spus 'așa sunt copiii, înțelege și tu'. (...)

Am continuat doi ani în domeniu Am avut prima mea prezentare pentru Cătălin Botezatu, la 15 ani, și după aceea am întrerupt pentru că nu puteam să împart școala și moda. Pe la 23 de ani am continuat. Prima dată am plecat la Paris. Câteva poze din București au fost preluate de o firmă din Coreea, iar pe urmă m-a văzut cineva din Paris. Am mers acolo, mi-am căutat job-uri pe site-uri de modele din Paris, am încercat la câteva agenții, m-au plăcut foarte mult, dar în momentul în care le-am bătut la ușă mi-au spus că am venit prea târziu. Mi-au spus că dacă nu aș fi avut o ureche sau ceva foarte diferit care să mă facă să fiu reținută de public.

Nu a fost o dezamăgire pentru mine. Mă plimbam prin parc, prin Paris, și o echipă făcea poze, erau români și i-am auzit discutând despre mine. Și le-am zis: puteți să-mi spuneți, sunt româncă, înțeleg. Și ei mi-au spus că le place foarte mult de mine și dacă vreau să fiu model și să plec în Asia", a povestit Larisa.

