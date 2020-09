Povestea neștiută a Mirelei Voicu: "Am simțit în acel moment că ea a fost mama mea naturală"

Mirela a spus că mama sa naturală și-a păstrat cuvântul dat de a nu o căuta niciodată, după ce adopția sa a avut loc, la doar două săptămâni de la nașterea sa. Totuși, într-o zi a simțit că o femeie care s-a apropiat de ea, cu o garoafă în mănă, ar putea fi chiar cea care i-a dat naștere.

"A fost un episod când eu cred că persona aceea care a venit la mine după un live și mi-a adus o garoafă și mi-a spus plângând 'te iubesc foarte mult și sunt foarte mândră de tine'... Era o doamnă, cumva, ieșită din target-ul meu, că target-ul meu e 60+, iar această doamnă era mai tânără... Eu cred sau, dacă vrei, am simțit că EA a fost mama naturală.

Pentur că nu poți să vii să-i spui cuiva că-l iubești și că ești mândru de el fără să-l cunoști - adică poți să-i spui că îl iubești, dar nu poți să-i spui că ești mându de el. S-a întâmplat în 2007 sau 2008. Era o emisiune care se făcea la Teatrul Național și era 1 Iunie. Și m-au trimis pe mine la live. Eu am făcut primul live la 9.00 și am spus că o iubesc foarte mult pe mama, că sunt copil și că o să rămân copil și că o iubesc pe mama mea - știe ea de ce, am spus eu atunci.

La ora 9.30 a venit această doamnă și mi-a spus ce ți-am spus. Era în lacrimi și am legat de ceea ce eu am spus la televizor", a povestit Mirela Voicu.