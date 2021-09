PPU-SL strânge semnături pentru demiterea primarului Nicușor Dan

În ziua congresului PNL, Partidul Puterii Umaniste, a ieșit în stradă pentru a strânge semnături de la Bucureșteni pentru demiterea primarului propus de Alianța PNL-USR-PLUS, Nicușor Dan.

"S-a terminat cu perioada în care cu toții și-au putut bate joc de noi fără ca noi să scrâșnim, fără ca noi să acționăm. Trebuie să oprim abuzurile, trebuie să oprim incompetența. Nicușor Dan este doar primul. În toata țara vor porni acțiuni similare. Acolo unde sunt primari incompetenți", a declarat Ramona Bruynseels, vicepreședinte PPU-SL.

Bucureștenii sunt tot mai nemulțumiți de primarul general.

"Am apucat război, am apucat inundații, am apucat cutremure, dar ce se întâmplă în ziua de azi este imposibil. E ceva nemaiîntâlnit", a declarat un cetățean vizibil nemulțumit de Nicușor Dan.

"Mă nemulțumește întâi incompetența de care dă dovadă. Un trafic pe care l-a promis să fie fluent și, din contră, nu este, de la o lună la alta e mai grav", a spus un alt cetățean.

"Șobolani, gunoaie peste gunoaie, șobolanii merg cu noi pe stradă, trec pe trecerea de pietoni. Nici nu ne-a băgat în seamă cu absolut nimic", s-a plâns o trecătoare, la rândul său.

Pentru organizarea unui referendum de demitere a primarului general sunt necesare minimum 450.000 de semnături.

