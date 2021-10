Prefectul Capitalei anunță noi măsuri luate de urgență de CMBSU: ”Vor patrula jandarmi”

”Am convocat asta Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, în contextul în care a fost adoptată noua Hotărâre de Guvern de prelungire a stării de alertă.

În mare, am menținut măsurile care au fost adoptate prin hotărârile anterioare, respectiv cea din 2 octombrie și cea din 7 octombrie. Am operat mici modificări de armonizare în contextul Hotărârii de Guvern, în sensul în care am armonizat în ceea ce privește organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, cu un număr mai mare de participanți, de 250 de persoane și 300 de persoane în exterior. Veți găsi în comunicatul de presă în mod detaliat.

A fost reglementată, de asemenea, obligația organizării programului de lucru. Este foarte important, pentru că această măsură este nouă. Am discutat necesitatea introducerii, în cadrul Comitetului astăzi, angajatorii cu, atât instituții publice, cât și angajatorii privați cu un număr de angajați mai mare de 50, au obligația să organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit pe grupe și să înceapă, respectiv să termine programul de lucru la o diferență de cel puțin o oră, în situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, pentru evitarea aglomerării în mijloacele de transport publice, pentru că în felul ăsta vom fluidiza.

De la STB am aflat că vor fi și am și dispus să fie suplimentat numărul de mașini în perioada următoare. Un alt aspect important de armonizare a fost intervalul orar, pentru că a existat o modificare în HG în privința activității operatorilor economici care administrează săli de jocuri, s-a modificat cu ora 24.00 ora maximă.

De asemenea, după cum bine știți, incidența este de 12,65 la mia de locuitori. În acest nou context epidemiologic am dispus Jandarmeriei și Poliției, la nivelul municipiului București, intensificarea controalelor în spațiile publice, în mod concret în târguri, piețe și mall-uri.

Foarte mult am insistat pe activitățile de prevenție, cu privire la piața Drumul Taberei, Piața Berceni Sudului, Târgul Vitan, complexul alimentar Piața Delfinului și Piața Obor. Sunt centre importante de activitate și clar că, fiind weekend, erau spații cu potențial de aglomerare.

(...) Recomand cetățenilor să respecte întocmai sfaturile specialiștilor privind normele de igienă și distanțare socială. Vă rog să respectăm cadrul normativ și măsurile luate și vaccinarea, pentru propria noastră sănătate”, a declarat prefectul Capitalei.

Întrebată dacă va lua o măsură precum lockdown-ul în școli, prefectul Capitalei a evitat răspunsul.

