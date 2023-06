Anunțul premierului cu privire pensiile speciale: "Astăzi am început cu cele ale parlamentarilor"

Premierul României a făcut, astăzi, un anunț în ceea ce privește rezultatul votului din Camera Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu a declarat astăzi, că, cu o largă majoritate, de 382 de voturi, în cadrul Camerei Depurațiilor, pensiile speciale ale parlamentarilor au fost anulate și că urmează anularea cumulului pensiei cu salariul.

”Ceea ce am votat astăzi, vă reamintesc că eu nu am pensie specială. În ultima zi de mandat, în cele două mandate mi-am dat demisia şi cred că dacă ar fi făcut toţi parlamentarii acest lucru, nu am mai fi fost ipocriţi să încercăm să transferăm de la unul la altul victoriile dar şi insuccesele.

A existat o majoritate de dreapta în România, lucru pe care îl cunosc şi eu şi dumneavoastră, au avut timp să rezolve tot ceea ce au promis în această perioadă. Au existat trei guverne, patru prim-miniştri ai actualilor membri de coaliție PNL, a fost suficient timp să rezolve aceste probleme. Astăzi am început cu pensiile parlamentarilor. E un lucru corect. Urmează cumulul pensiei cu salariul”, a spus premierul Marcel Ciolacu, potrivit news.ro.

