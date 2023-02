Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavriliţa, şi-a anunţat demisia din funcţie.

Sursa foto: Hepta

Anunţul a fost făcut vineri de Natalia Gavriliţa, la conferinţa de presă pe care o anunţase anterior.

"Am convenit asupra acţiunilor ce urmează să le realizăm pentru a lansa până la finele acestui an negocierile de aderare la UE.

Oamenii din ţara noastră merită să se bucure de toate beneficiile integrării în UE, de care au fost lipsiţi timp de 30 de ani: locuri de muncă cu salarii decente, educaţie şi servicii de sănătate de calitate, infrastructură dezvoltată şi, cel mai important, siguranţă în ziua de mâine.

La Bruxelles, am avut întâlniri cu preşedinţii CE ai Parlamentului European şi Consiliului UE, cu vicepreşedinţi, comisari şi europarlamentari.

Ca de fiecare dată, m-am convins că Republica Moldova are mulţi prieteni la Bruxelles. M-am convins că suntem așteptați în UE cu brațele deschise. Dacă Guvernul ar fi avut aceeași deschidere acasă, am fi reușit să avansăm mai repede.

După un an și jumătate de activitate, a venit timpul să anunț demisia mea din funcție", a anunţat, vineri, Natalia Gavriliţa.

Natalia Gavriliţa, de profesie economist, era prim-ministru al Republicii Moldova din data de 6 august 2021.

"Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupţie, pro-dezvoltare şi pro-european într-o perioadă în care schemele de corupţie acaparaseră toate instituţiile, iar oligarhii se simţeau de neînvins.

Am fost imediat puşi în faţa şantajului energetic, iar cei care au făcut asta au sperat că noi vom ceda presiunilor.

Nimeni nu şi-a imaginat în 2021 că guvernarea PAS va trebui să gestioneze atât de multe crize generate de războiul masiv al Rusiei împotriva Ucrainei.

În paralel cu asta, am lucrat ca să îndeplinim cât mai rapid programul de guvernare. Ştiind cât de înalte au fost aşteptările dumneavoastră să contribuim la dezvoltarea ţării, la integrarea europeană, la creşterea economică, la dezvoltarea infrastructurii, la reformarea educaţiei, justiţiei şi administrării bunului public.

Echipa cu care am lucrat la guvern a fost o echipă de oameni constructivi, orientaţi spre dezvoltare, cu expertiză în domeniul economiei şi al invesţiilor.

Dragi prieteni, Republica Moldova e într-o fază nouă în care prioritatea ţării este securitatea energetică, cibernetică, socială.

În aceste 18 luni de mandat, am guvernat în regim de criză continuă. Criza gazelor am depăşit-o, asigurându-ne că fiecare familie are acces la compensaţii, la căldură şi energie electrică.

Am reuşit şi am accelerat darea în exploatare a gazoductului Iaşi-Chişinău, finalizarea căruia a fost întârziată intenţionat de guvernul anterior.

Am reuşit să facem primele achiziţii de gaze din surse alternative. Am gestionat criza de securitate provocată de atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei.

Am menţinut stabilitatea, calmul şi pacea în Republica Moldova în pofida agenţilor destabilizării care s-au activat în interiorul ţării.

Am ştiut să păstrăm calmul în regiunea Transnistria. Am reuşit să fim în dialog constant şi permanent cu partenerii strategici ai Moldovei: România, UE şi SUA. Am gestionat criza refugiaţilor", a continuat Natalia Gavriliţa".

Cine este Natalia Gavrilița

În ultimele luni, premierul Natalia Gavrilița a înlocuit mai mulți miniștri. Au fost vizate portofoliile de la Economie, Agricultură, Mediu și Muncă și Protecție Socială.

Natalia Gavrilița a fost învestită în funcția de prim-ministru în 6 august 2021. Ea este vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate.

În 2019, Gavrilița a fost ministru al Finanțelor în Guvernul condus de Maia Sandu. În perioada 2015–2019, a fost director al Fondului Global pentru Inovare. A activat ca secretar de stat al Ministerului Educației în perioada 2013-2015.

Gavrilița a mai deținut funcția de șef al Departamentului politici și dezvoltare macroeconomică în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului și șef al Direcției politici și coordonare a asistenței externe al Cancelariei de Stat.

Pe parcursul carierei sale a activat ca expert internațional pentru Banca Mondială, UNICEF și alte organizații internaționale.

Natalia Gavrilița este licențiată în drept internațional și are un masterat în politici publice la Școala de Guvernare J.F. Kennedy a Universității Harvard.