Premierul Dăncilă: Am mărit bugetul pentru educație cu aproape 47% în acest an

foto- captură Antena 3

Premierul Viorica Dăncilă a declarat măsurile pe care le ia Guvernul PSD-ALDE în domeniul educației.

„Educația este o prioritate a Guvernului PSD-ALDE, alături de Sănătate. Acționăm pe mai multe planuri pentru a crește accesul copiilor la educație de calitate. Am mărit bugetul pentru educație cu aproape 47% în acest an, am majorat considerabil salariile cadrelor didactice, ca modalitate de apreciere și de motivare a muncii de dascal, susținem proiecte de investiții în școala românească, de la creșe și grădinițe până la universități”.

„Toate deciziile pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ le luăm în consultare cu partenerii sociali, sindicate, asociații ale profesorilor, studenților și elevilor, pentru că am convingerea că cele mai bune decizii sunt luate prin dialog deschis. O componentă esențială pentru educație de calitate este reprezentată de omul de la catedră, model pentru generațiile pe care le formează și cărora le transmite nu doar învățătură, ci lecții de viață și le formează caracterul. Profesia de dascăl este vocație, implicare neobosită și dedicare. A fi educator, învățător sau profesor înseamnă ca tu însuți să înveți zi de zi și să ții pasul cu noi metode de predare mai atractive și mai apropiate de copii și de tineri”.

Dăncilă a făcut precizări despre un proiect care se bazează pe tehnologie și care folosește metode creative și mult mai eficiente pentru procesul de învățare al elevilor.

„Proiectul „Creator de educație” e conceput și realizat ca o platformă modernă, online, prin intermediul căreia dascălii pot face schimb de bune practici demne de urmat de colegii lor, participând astfel activ la dezvoltarea competențelor profesionale și la susținerea unui sistem de învățământ inovator. Cred în beneficiile acestui proiect, în primul rând pentru copii și tineri, care prin metode creative, personalizate, vor avea un proces de învățare mult mai plăcut și mai facil”.