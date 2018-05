Premierul Viorica Dăncilă a transmis un mesaj dedicat jurnaliștilor cu ocazia zilei Libertății Presei.

””Jurnalistul este întotdeauna în prima linie a evenimentelor interne și internaționale, le transmite, le explică, dar are și un rol deosebit în ceea ce privește formarea și dezvoltarea unei societăți în care dreptul de exprimare și libertatea de opinie sunt valori fundamentale. Cu ocazia acestei zile le transmit jurnaliștilor insprație, energie și condei ager”, a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a lăudat și activitatea miniștrilor efectuată pe perioada minivacanței de 1 Mai.

”Vreau să apreciez efortul tuturor celor care au fost la datorie în aceste zile libere pentru ca românii să se poată bucura de o minivacanță liniștită. Am remarcat prezența mai multor miniștri pe teren, pentru verificarea măsurilor luate de autorități în domeniile specifice. Am constatat că a fost o perioadă liniștită, fără evenimente majore și sper ca pe viitor, micile probleme apărute să poată fi prevenite pentru că întotdeauna cred că este loc de mai bine. Vă felicit”, a mai spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat și faptul că în 8 mai se va întâlni cu reprezentanţii sindicatelor din Sănătate.

”După cum ştiţi, am avut întâlniri cu managerii de spitale, am format un grup de lucru în care am avut manageri de la spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii, din subordinea consiliilor judeţene şi consiliilor locale, dar şi reprezentanţi ai spitalelor monospecialitate. În urma întâlnirii pe care a avut-o Ministerul Sănătăţii, doamna ministru Sorina Pintea, cu reprezentanţii federaţiei sindicale din sănătate, am văzut propunerile formulate de aceştia. Am hotărât ca marţi, 8 mai, la ora 10.00, să avem împreună cu ministrul Muncii, ministrul Sănătăţii, ministrul de Finanţe, o întâlnire cu reprezentanţii Federaţiei sindicale din sănătate pentru a vedea nemulţumirile acestora şi a vedea ce soluţii putem găsi pentru problemele pe care le ridică”, a afirmat Viorica Dăncilă.