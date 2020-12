Preoții cu har dispăruți în anul care se încheie. Ghelasie Ţepeș: '''Sunt trei feluri de oameni pe pământ: păcătoşi, buni şi Sfinţi''

Deşi a fost transportat de urgenţă cu elicopterul la Bucureşti şi a beneficiat inclusiv de tratament cu plasmă convalescentă, arhiepiscopul Pimen, nu a reuşit să învingă boala

Au fost scene impresionante la înmormântarea sa.

Sucevenii grav loviţi la începutul pandemiei au venit în număr mare să îi aducă un ultim omagiu, deşi la înmormântările din pandemie, numărul participanţilor era limitat la opt persoane.

Autorităţile care gestionează măsurile împotriva COVID, au explicat că s-a acceptat o derogare fiind vorba de o personalitate bisericească. Participanţii au fost obligaţi să respecte toate regulile de distanţare.

Arhiepiscopul Pimen a fost înmormântat la Sihăstria Putnei, acolo unde îşi pregătise locul de veci

La cinci luni distanţă, a murit răpus tot de COVID şi stareţul Ghelasie Ţepeş de la Mânăstirea Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Sighişoara.

Aceasta avea doar 58 de ani şi erau unul dintre preoţii care se opuneau restricţiilor luate de autorităţi.

Ghelasie Țepeș: ''Sunt trei feluri de oameni pe pământ: păcătoşi, buni şi Sfinţi!''

Oamenii păcătoşi, nu mai să greşeşti câte ceva şi bine să le faci. Să le faci bine, că tot de rău te vorbesc, că sunt oameni răi sau păcătoşi. Pe urmă, oamenii buni, sau oamenii lui Dumnezeu. Indiferent ce ar face, tot bun rămâne. El se roagă, posteşte, se duce, îl ajută pe cel care e necăjit. Vede că el e un om bun, e un om a lui Dumnezeu. Oamenii sfinţi, mai mult decât atât, iau durerile şi suferinţele oamenilor'', spunea părintele Arhimandrit Ghelasie, în interviul acordat Mirelei Voicu, pe data de 22.07.2018.

Părintele Ghelasie era unul dintre ucenicii lui Arsenie Boca

''Eu am umblat zece ani de zile la părinte. Nu l-am auzit vreodată să zică că el are darul înaintea vederii, dar în schimb le zicea la oameni, măi Ioane, tu, Mărie, îţi aduci aminte de cutare lucru? Vedeți, adică, le spunea clar cum îi cheamă pe oameni, exact pățania lor, din viața lor. Adică, ăla era lucru clar că părintele știe despre ei corect. Spunea: după ce voi pleca din lumea asta, să mă chemați, că am să vă ajut, că de Acolo nu mă mai oprește nimeni'', povestea părintele Ghelasie Ţepeş.