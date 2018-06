Președintele Iohannis: „Nu mă tem de nicio suspendare. Nu există niciun motiv”

Foto: Presidency.ro



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Sibiu, că nu se teme de vreo eventuală suspendare, precizând că nu ar exista niciun motiv pentru acest demers şi nici nu are cine să o facă.



"Vă spun încă o dată: nu mă tem de nicio suspendare şi chiar poate este bine să detaliez un pic. Deciziile pe care le iau niciodată nu le-am luat fiindcă mă tem sau nu mă tem de o suspendare. Deciziile pe care le iau sunt cele pe care le consider corecte şi bune pentru România. Dar dacă discutăm mai concret despre suspendare, acum, una la mână, nu există niciun motiv de suspendare. Doi la mână, nu are cine să facă suspendarea", a afirmat Iohannis.

"Mi s-a părut că scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure. Evoluţia nu este satisfăcătoare şi am urmărit în ultimele luni de zile mai multe sondaje. Toate arată că nivelul de nemulţumire la populaţie este de peste 80%, ceea ce este extrem, extrem de mult şi arată că lumea practic nu mai are încredere în clasa politică, nici măcar nu se mai aşteaptă la ceva bun din partea clasei politice. În acest context am considerat că acest anunţ poate să constituie un punct interesant, poate unii vor fi încurajaţi să meargă mai departe, dacă fac acest anunţ, alţii, probabil, nu vor primi aşa bine acest anunţ. În orice caz, mi s-a părut că este necesară o clarificare a intenţiilor mele pentru ce urmează", a declarat Iohannis.