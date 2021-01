Cadoul emoționant primit de Florin Piersic, în direct la Antena 3, de la președintele Israelului!

David Saranga, ambasadorul Israelului la Bucureşti, a povestit că ideea acestei scrisori a fost inspirată din emisiunea prezentată de Mihai Gădea anul trecut unde l-a avut invitat pe actorul Florin Piersic.

"Am fost aşa de emoţionat auzindu-l pe Florin vorbind aşa de frumos despre Israel, despre Ierusalim. Faptul că şi-a luat toate soţiile lui la Ierusalim... Când l-am auzit interpretându-l pe Tevie lăptarul, am lacrimi pe ochi. Şi era un poem pe care el l-a citit. În aceast poem, care se cheamă de "De ziua ta”, de Ion Pribeagu, este un fragment în care spune:

Și nimenea din toată lumea

Nici din Paris sau Botoșani

Nu mi-au trimis o telegramă

Cu trei cuvinte ”La mulți ani”!

Şi eu am zis, Florin merită o telegramă cu mai mult de trei cuvinte. Eram în Tel Aviv, în Israel. Şi pentru că am lucrat cu preşedintele Israelului, i-am povestit de Florin Piersic, despre familia lui, despre cât de mult iubeşte el poporul evreu. Şi atunci i-am zis, am o rugăminte - "Puteţi să îi scrieţi câteva cuvinte?" Şi el (n.r preşedintele Israelului) a zis - câteva cuvinte.. o să îi scriu şi mai mult - ”, a povestit ambasadorul David Saranga.

David Saranga a mai precizat că a păstrat scrisoarea din data de 6 martie 2020, pentru că atunci a debutat pandemia şi nu a mai avut cum să i-o îmnâneze personal lui Florin Piersic.

Reacţia actorului după mesajul venit din partea preşedintelui Iraelului

"Sunt atât de emoţionat de scrisoarea pe care a citit-o excelenţa sa, domnul ambasador al Israelului. Vă îmbraţişez domnule ambasador pentru frumoasele cuvinte pe care mi le-aţi adus.

Niciodată în viaţa mea nu am putut să cred că într-o zi, o să primesc o scrisoare atât de frumoasă din partea dumneavoastră. Vă îmbrăţişez încă o dată, româneşte aşa cum ştiu eu să vă îmbrăţişez şi cum ştim noi toţi românii să vă îmbrăţişăm pentru cuvintele frumoase pe care ni le-aţi spus, mi le-aţi spus. Eu socotesc că nu mie neapărat mi le-aţi spus, că le-aţi spus tuturor celor care trăiesc în România şi tuturor românilor care trăiesc în Israel, de care mă simt foarte legat. Vă mulţumesc!"