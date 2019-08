Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

UPDATE „Bine ați revenit la Palatul Cotroceni. Din 2015, când ne întâlneam pentru prima dată în acest format, am construit un dialog constructiv. Vă asigur că apreciez eforturile pe care le faceți alături de ceilalți diplomați români. După aproape 5 ani de mandat ca președinte al României, acesta e un bun prilej pentru a evalua activitatea din această perioadă. În ultimii 5 ani am acționat pentru a securiza stabilitatea și predictibilitatea politicii externe a României esențiale pentru credibilitatea țării noastre ca actor extern. Acțiunile de politică externă au vizat identificare eficientă de soluții durabile față de provocările la adresa României, astfel încât obiectivele naționale să fie realizate în beneficiul cetățenilor noștri. Politica noastră externă s-a axat pe coordonatele esențiale ale creșterii rolului României în cadrul UE și NATO, precum și pe întărirea și extinderea parteneriatului strategic cu SUA. Aceste linii esențiale rămân extrem de importante în continuare și aveți responsabilitatea de a le aprofunda.

Am avut, în perioada 2015-2019, 25 de vizite bilaterale în afara țării și am găzduit peste 40 de șefi de stat și de guvern în România, acțiuni la care dumneavoastră ați contribuit decisiv. În cadrul întâlnirilor bilaterale și multilaterale, am urmărit constant consolidarea României ca stat care are capacitatea de a livra angajamentele asumate și de a propune poziționări și soluții strategice, care aduc valoare adăugată și cresc profilul internațional al României. În ceea ce privește dimensiunea europeană, ultimii 5 ani au avut o însemnătate aparte pentru România, inclusiv prin marcarea în 2017 la 10 ani de la aderarea țării noastre la UE. Anul acesta reprezintă în plus un moment de satisfacție prin derularea cu succes a primei președinții a României la Consiliul UE. Am reușit să generăm rezulatate importante, consensuale, în folosul proiectului european, contribuind la consolidarea unei Uniuni mai unite și mai puternice. Ca președinte al României, am susținut constant ideea că unitatea e sursa forței Uniunii, atât pe plan intern, cât și extern. Am considerat mereu că avem nevoie de o uniune care nu lasă în urmă niciun stat membru și niciun cetățean.

Momentul de vârf al acțiunii noastre în plan european a fost Summitul nostru de la Sibiu din 9 mai anul curent. Am trăit un moment istoric la care, alături de ceilalți lideri europeni, am reafirmat voința comună și unitatea statelor membre în jurul valorilor și valorilor comune pe care UE le reprezintă. Declarația de la Sibiu va rămâne un reper relevant. Cel mai important mesaj al declarației e confirmarea voinței noastre de a continua împreună proiectul european. De asemenea, România și-a dovedit angajamentul profund față de consolidarea relației transatlantice. Am depus eforturi serioase pentru proiectarea unei agende pozitive UE- SUA și aprofundarea dialogului dintre cele două părți pe teme unde există abordări diferite.

Pentru România rămân în continuare de îndeplinit câteva obiective importante: aderarea la spațiul Schengen, care va contribui semnificativ la consolidarea securității pentru întreg spațiul de liberă circulație din Uniune, și, de asemenea, aderarea la zona euro, când toate condițiile vor fi îndeplinite”, a declarat Iohannis.

„Am discutat cu președintele SUA despre asigurarea unei prezențe militare consistente a SUA în România. În actualul context internațional foarte complex, dimensiunea de securitate și apărare a parteneriatului strategic cu SUA a ajuns la un nivel de excelență. De asemenea, am evidențiat că dincolo de componenta politico-militară, e esențială dezvoltarea cooperării bilaterale și pe alte dimensiuni. În primul rând, cea economică și investițională și am încurajat implicarea americane în proiecte strategice din România. Trebuie să acționăm și pe viitor pentru consolidarea dialogului politic bilateral, a cooperării militare și de securitate, pentru creșterea prezenței investiționale strategice a SUA în România, mai ales în sectorul energetic”.

„E necesar să acordăm în continuare o atenție deosebită și consolidării altor parteneriate și mă voi referi acum doar la câteva dintre acestea. Relația cu Republica Moldova reprezintă o prioritate de prim rang pentru România și pentru mine personal. În contextul evoluțiilor recente din Republica Moldova, România a susținut prin acțiunea sa transferul pașnic de putere care a avut la Chișinău la 14 iunie și care a pus capăt situației de criză politică. La 2 iulie am avut plăcerea de a avea la București o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Am reiterat atunci ca și acum întreaga susținere a României și a mea personală în condițiile angajamentului ferm al noului guvern pentru parcursul european, pentru avansarea parteneriatului strategic, pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Am stabilit continuarea proiectelor de cooperare, mai ales a celor de interconectare strategică derulate de România în Republica Moldova”.

„Relația cu Franța a atins în ultimul an un nou nivel. În cadrul vizitei de la Paris, din noiembrie 2018, am lansat cel mai amplu eveniment bilateral din ultimele decenii. În același context, am semnat cu președintele Macron o nouă declarație politică în cadrul Parteneriatului strategic care aduce la zi cooperarea dintre țările noastre și exprimă dorința de aprofundare a ei în viitor”.

„Relația cu Germania e caracterizată de un dinamism susținut de puternice legături economice, sociale și umane. Germania rămâne primul nostru partener comercial, fiind printre primii trei investitori în economia românească”.

„Relațiile foarte bune cu Polonia sunt marcate în acest an de manifestări aniversare dedicate împlinirii a 100 de ani de relații dipliomatice, precum și a 10 ani de parteneriat strategic”.

„Am amintit doar o parte dintre relațiile României cu state relevante. La acestea se adaugă și altele, cum ar fi relația cu Marea Britanie, care beneficiază și de aportul benefic pentru imaginea României și nu numai al Alteței Sale, Prințul de Wales. După Brexit, va fi importantă actualizarea și aprofundarea parteneriatului strategic cu Marea Britanie. Colaborăm foarte bine pe dimensiunea de securitate, dar trebuie să dezvoltăm corespunzător și colaborarea economică și în alte domenii”.

Știre inițială

Preşedintele Klaus Iohannis îi primeşte, marţi, la Palatul Cotroceni, pe şefii de misiuni şi consulii generali cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.



Potrivit agendei şefului statului, întâlnirea va avea loc la ora 12,00.



Reuniunea se desfăşoară de luni până joi la Bucureşti şi este organizată de Ministerul Afacerilor Externe. Invitaţii speciali ai reuniunii sunt vicepremierul şi ministrul Afacerilor Externe al Bulgariei, Ekaterina Zaharieva, şi ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Moldovei, Nicolae Popescu.



Anul trecut, preşedintele Klaus Iohannis declara că în politica externă a României nu este loc pentru "experimente discutabile în nume personal, amatorism, gafe diplomatice".



"Stabilitatea şi predictibilitatea politicii externe a României sunt esenţiale pentru credibilitatea noastră ca actor extern. (...) În politica externă a României nu e loc pentru experimente discutabile în nume personal, amatorism, gafe diplomatice, pentru că toate acestea sunt foarte păguboase pentru interesele şi obiectivele noastre naţionale", a afirmat Iohannis la Palatul Cotroceni, la întâlnirea cu şefii de misiuni şi consulii generali de anul trecut.



El arăta şi că fundamentele politicii externe rămân aceleaşi, indicând întărirea Parteneriatului strategic cu SUA şi creşterea rolului şi eficienţei în UE şi NATO.