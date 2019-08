Presiuni în cazul Caracal. Cumpănașu: „Există o disperare cronică a sistemului!” Cine vrea să ascundă adevărul

Foto: captură Antena 3

Un al doilea raport oficial arată haosul din structurile statului român în intervenţia eşuată pentru salvarea Alexandrei Măceşanu.

Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei, a publicat, pe contul său de Facebook, un document din care reiese, printre altele, cum s-a bâjbâit şi cât de mult s-a întârziat la nivelul tuturor instituţiilor.

Cumpănaşu face acuzaţii extrem de grave în cazul Caracal. Acesta afirmă că asupra sa se fac presiuni pentru a nu mai vorbi public despre acest caz.

„N-am mai trăit de când sunt așa presiune. Sunt sfaturi din toate zonele sistemului, oamenii sunt îngrijorați de sănătatea mea și se gândesc la binele meu. Ca să nu poți să-i acuzi au alt stil, își exprimă îngrijorarea, au grijă să nu mă îmbolnăvesc.

Surpriza uluitoare a fost ieri. Un reprezentant PSD și unul PNL au spus că trebuie să fie interzisă apariția mea publică”, a spus Cumpănașu, joi, la Antena 3.

Potrivit lui Alexandru Cumpănașu, există o disperare cronică a sistemului.

„Pentru mine e o situație foarte, foarte grea. Am stat două ore la STS și am încercat să mă lămuresc și eu ce s-a întâmplat. Am întrebat dacă își cer scuze pentru modul în care a vorbit operatorea 112 cu Alexandra. Răspunsul a fost a avut un ton necorespunzătoar, dar a respectat metodologia. Eu vă spun ceva. Până se vor lămuri procurorii, e anchetă. Tonul și atitudinea reprezintă 50% din sluja acelui om care trebuie să transmită un entiment de ocrotire victimei. Dacă șeful STS nu o suspendă pe această doamnă, eu vă garantez că din punct de vedere penal va răspunde(...). Sunt tot felul de martori care vor să vorbească. Am văzut un martor spunând despre mătușa Alexandrei că îl cunoștea pe Dincă. E o denigrare a familiei. Nu este corect ca numele Măceșanu să fie folosit așa”, a mai spus unchiul Alexandrei.