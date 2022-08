Prețurile de pe litoralul bulgăresc scad dramatic în septembrie

În timp ce pe litoralul românesc, preţurile pornesc de la 99 lei pe noapte de persoană la hoteluri de 3 stele şi de la 152 lei de persoană pe noapte la hoteluri de 4 stele, cu mic dejun.

”Luna septembrie prezintă multe avantaje pentru petrecerea unei vacanţe reuşite atât pe litoralul românesc, cât şi pe cel bulgăresc. Vremea este foarte bună, septembrie fiind numită, de ceva timp, ”a patra lună a verii”, tarifele sunt mult mai mici şi este şi mai puţin aglomerat”, arată compania, potrivit News.ro.

Tarifele de pe litoralul bulgăresc au scăzut cu cel puţin 25% după 24 – 27 august, iar în septembrie, preţurile faţă de iulie sau august sunt cu cel puţin 30-35 % mai mici, unele diferenţe de preţ depăşind şi 40%.

”Sunt multe hoteluri de 4 stele cu servicii all inclusive în special din Nisipurile de Aur care, pe lângă faptul că au preţuri mai mici în septembrie, transmit şi oferte speciale de până la 30% reducere pentru toată luna septembrie. Deci putem să mergem la 4 stele all inclusive în septembrie la preţuri situate la jumătate sau mai bine faţă de iulie şi august, lunile de vârf de sezon”, spun reprezentanţii companiei.

Preţurile în septembrie de pe litoralul bulgăresc încep de la 22 de euro pe noapte la 3 stele cu all inclusive, de la 30 de euro la 4 stele cu all inclusive şi între 40 şi 50 de euro la hotelurile de 5 stele.

Cum acoperă bucătarii bulgari de la all-inclusive gustul de rânced. Dezvăluirea unui român

Un sejur petrecut la all-inclusive pe litoralul din Bulgaria nu garantează mereu o vacanță reușită. S-a convins un român care a prins șmecheria folosită de bucătarii bulgari pentru a masca diverse gusturi nedorite ale mâncărurilor.

Turistul a povestit experiența sa la un hotel de lux, pe grupul de Facebook Travel in Bulgaria - Călător în Bulgaria

„M-am întors săptămâna trecută din vacanță: Sunny Beach, Hotel Planeta! Punctual, în ordine cronologică: Parcarea: a apărut un domn chel de la pază cu singură replică în engleză “parking full”. Nici 10 euro nu l-au impresionat, insistând să merg la parcarea de vis-a-vis la o dărăpănătură de construcție, fără camere și fără bariere (ele erau, dar tot timpul stăteau ridicate).

Am mers la recepție, surpriză: duduia de acolo e mână în mână cu ei. Bun. Sun la Booking, iar în 5 minute apare alt domn de la pază care îmi spune că parcarea are un loc liber (??) Camera- senzațională! 42 mp, curată, balcon generos, doamna de la curățenie a venit zilnic. Plajă superbă, intrare lină în apă (nu este meritul celor de la hotel, bineînțeles)”, și-a început povestea românul.

Deși ar fi trebuit să aibă mâncare pe alese la hotelul de lux unde avea rezervare, din cauza preparatelor, în unele cazuri necomestibile, a fost nevoit să ia masa în alte restaurante.

„Mâncarea. CANTINĂ!!! La Ultra All Inclusive băuturile trebuie să fie îmbuteliate. Ei le aveau la dozator. Calitatea lor? Dacă va spun că am luat o gură de Cola și atât, în 7 zile? Carnea veche, și gătită cu sosuri și multe condimente. La experiența pe care o am lucrând în domeniu, vă spun că asta e metodă de acoperire a gustului de vechi, rânced. Așa că m-am mulțumit cu grătar (a fost de 2 ori în 7 zile).

Pizza era o glumă de aluat cu salam prăjit anterior tocmai pentru a ascunde defecte. Paște cu ketchup de la tub (alea se vroiau a fi bologneze), și baklava care avea gust de ulei uitat la soare. Ce se putea mânca? Orez, cartofi, salatele proaspete (dacă erau), și ceva chestii la micul dejun. Da, recunosc, am mâncat la restaurante în Sunny Beach și Nesebar Old Town, că la Planeta riscăm cine știe ce boli digestive”, a mai povestit el.

La finalul vacanței, turistul român a cerut hotelului returnarea parțială a banilor, motivând că nu a beneficiat de ofertele promise. „Ajuns acasă am contactat serviciul management al grupului hotelier printr-o asociație de avocați pentru returnarea parțială a banilor, deoarece nu am beneficiat de ofertele pe care le au pe site. Minibar inexistent, Aquapark (2 tobogane), full saună (erau doar 2 ore pe zi) etc… Concluzia? Nu mergeți aici, documentați-vă, și dacă vă sunt încălcate drepturile de turist, reacționați!", a conchis el.