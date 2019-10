Prezidențiale 2019. Confruntare față-n față. Alexandru Cumpănașu și Viorel Cataramă, dezbatere publică la Antena 3

Alegerile prezidențiale se apropie cu repeziciune, iar doi dintre candidații la prezidențiale au acceptat provocarea de a se confrunta în dezbatere publică, la Antena 3. Este vorba despre Viorel Cataramă și Alexandru Cumpănașu.

De ce candidaţi la cea mai importantă funcţie în statul român? Ce v-a determinat să intraţi în această bătălie?

Viorel Cataramă: ”Pentru că de 30 de ani România e condusă de forțe poltice de stângă și toate au crescut numărul și privilegiile angajaților la stat. Guvernările PSD-ALDE au distrus sectorul privat cu o ferocitate nemaintâlnită. Au deschis porțile pentru importuri și împrumuturi, astfel încât sectorul privat devine din ce în ce mai slab, iar economia românească devine din ce în ce mai necompetitivă. Vorbim de pensii. Avem 2 milioane de pensionari care au sub 1.000 de lei pensia și aici vorbim de legarea pensiei minime de salariul minim chiar prin Constituție.”

Alexandru Cumpănașu: ”Intrarea în această luptă are niște resorturi foarte clare. Cred că poporul român are dreptul de a avea un președinte tânăr, competent și implicat. Vârsta nu e suficientă, e nevoie să fie competent. Eu am început să lupt împotriva unui sistem ale cărui probleme le-am descoperit și le-am învins. Eu am întrebat oamenii dacă să intru în bătălie sau nu. Eu nu am vrut să candidez, dar nu cred că un președinte, vreodată, nu va înțelege mai bine problemle și durerea unui popor decât dacă dacă trece el printr-o durere atât de mare încât să înțeleagă problemele și omului de la sat și celui de la oraș. Vreau să înving acest sistem.”, a spus Cumpănașu.

Din toate lucrurile propuse, câte poate face președintele și câte poate face Guvernul României?

Viorel Cataramă: ”Toate aceste lucruri le poate face președintele. Noi am trăit într-o societate bolnavă, într-un stat mafiot, trebuie duse toate aceste probleme în Consiliul Suprem de Apărare a țării și stabilite câteva direcții care țin de strategia de securitate și apărare națională. După care, dacă Parlamentul refuză, președintele are arma Referendumului. Dacă se refuză și acest lucru președintele are puterea de a declara starea de urgență și îi poate aduce în față pe aceia care refuză să pună în aplicare voința poporului. Președintele nu e obligat să pună un premier decât unul care acceptă programul lui poilitic”

Alexandru Cumpănașu: ”Puteau fi făcute de un Guvern, nu au fost făcute. Sunt multe atriubții pe care președintele le are și nu le exercită. Cât timp spune explicit în Constituție că el prezidează ședințele de Guvern unde se discută despre ordine publică. Cum n-aș avea pârghii ca președinte spre exemplu la nivelul Ministerului de Interne, cum aș putea ca președinte să nu impun acel măsuri pe care eu le consider necesare. Contituția îmi permite să prezidez ședințele de guvern”