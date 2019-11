PREZIDENȚIALE 2019. Ludovic Orban explică ce urmează, după alegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte

sursa foto: gov.ro

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat că liberalii vor încerca să menţină majoritatea creată la moţiunea de cenzură şi la învestirea Guvernului său, arătând că vor exista discuţii cu privire la oportunitatea organizării alegerilor anticipate.



"Domnul preşedinte s-a referit la o majoritate stabilă, coerentă, care să permită un sprijin puternic în Parlament pentru o guvernare care să facă reformele de care are nevoie România. Noi am arătat în condiţii extrem de dificile că am obţinut o majoritate parlamentară şi pentru îndepărtarea de la putere a PSD şi pentru învestirea Guvernului. Vom încerca şi în actualul Parlament să menţinem această majoritate care s-a manifestat la cele două voturi, dar ne vom pregăti cu toată seriozitatea pentru alegerile parlamentare când vor fi ele - fie anticipate, fie la termen", a declarat Orban presei la sediul PNL.



El a susţinut că această majoritate va fi consolidată prin dialog, respectarea înţelegerilor şi prin înaintarea unor proiecte legislative care să îi convingă şi pe parteneri.



"Sper să nu se treacă într-o fază de politicianism în care fiecare să dea declaraţii numai în funcţie de nişte interese electorale sau politice de moment şi am credinţa, cel puţin din partea noastră aşa va fi, că partenerii noştri vor susţine toate lucrurile pe care le-am stabilit în comun", a spus preşedintele PNL.



Premierul a fost întrebat dacă va încerca să obţină şi sprijinul Pro România.



"Noi vom încerca să convingem şi alţi parlamentari în afara parlamentarilor din formaţiunile politice partenere să fie alături de noi, fără, în schimb, a oferi altceva în afară de şansa de a vota lucruri bune pentru România", a arătat preşedintele PNL.



El a reiterat că vor exista discuţii pe proiectul de lege depus în Parlament privind alegerile în două tururi pentru primari, cât şi pe marginea variantei alegerilor anticipate.



"Despre anticipate am mai vorbit de mai multe ori, nu vorbim acum, dar am spus foarte clar că nu poţi să arunci ţara într-o criză guvernamentală fără să ai garanţia că există un număr de parteneri politici care deţin jumătate dintre parlamentari", a adăugat Orban, precizând că vor exista discuţii cu celelalte formaţiuni dacă îşi doresc o astfel de variantă.



Orban a afirmat că dacă vor putea fi organizate alegeri anticipate, acestea vor fi organizate. Întrebat dacă există un termen în care acestea ar trebui organizate, Orban a evitat un răspuns. "Suntem în seara alegerilor prezidenţiale şi discutăm despre alegerile prezidenţiale", a spus el.



Orban a afirmat că este prematur să se discute despre candidaţi comuni cu alte partide la alegerile locale, întrebat în acest sens.



"Este prematur să discutam astfel de lucruri. Noi, după alegerile prezidenţiale, vom face o analiză a consecinţelor câştigării alegerilor prezidenţiale şi, de asemenea, vom efectua mai multe cercetări sociologice pentru a identifica cea mai bună variantă strategică care să ne garanteze câştigarea alegerilor", a mai spus preşedintele PNL.