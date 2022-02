Prietena tânărului care s-a aruncat de pe hotelul Intercontinental din Bucureşti rupe tăcerea: "Nu este aşa cum s-a spus"

Iulia a povestit că era singura care îi rămăsese alături tânărului şi că toţi ceilalţi din societate îl respingeau pentru că voia să fie femeie. Angajatori, cunoştinţe şi chiar propria familie i-ar fi întors spatele.

Planul lui era să se mute singur, însă banii reprezentau o problemă.

"Nu este cum s-a spus. Era total diferit. El era într-un fel transgender. Voia să se facă femeie. Era o femeie într-un trup de bărbat. Şi ca voce, ca gesturi, ca tot. El fiind mai feminin, i-a fost mai greu să se adapteze.

A încercat să se angajeze în mai multe părţi şi poate nu a fost în locul potrivit, în care a fost jignit. El nu mai vorbea nici cu părinţii, mă avea numai pe mine.

Am fost cu el, la un moment dat, să îşi caute chirie şi i-am zis că totul o să fie bine. I-am zis: mai tragi acum de bani cât mai ai şi după aia te angajezi undeva şi facem cumva. Îi scriam şi îl întrebam dacă e totul în regulă şi îmi spunea că e totul în regulă, că s-a acomodat şi aşa mai departe.

A doua zi el deja plecase la Bucureşti, eu nu am ştiut chestia asta. M-a minţit şi pe mine practic. Eu am fost ultima care am vorbit cu el. Era undeva la ora 01.30, atunci, în dimineaţa aceea, înainte să se întâmple chestia asta. Am stat aproape trei ore la telefon, am discutat mai multe lucruri, am încercat să îl conving să vină acasă, m-a făcut să cred că vine acasă, dar nu a fost aşa. El deja avea tipărită în cap chestia asta. Rămăsese să îl sune pe mama lui, să vadă ce face în continuare, dacă se duce la ea la Târgu Jiu sau nu.

Am închis telefonul şi m-am trezit cu un mesaj: adio fată, cum vorbeam noi. Am mai încercat să îl sun de câteva ori", a declarat prietena tânărului.

Tânărul a lăsat un bilet de adio înainte de a se arunca spre moarte

"M-am născut într-o familie săracă, nu mai vreau să trăiesc, urăsc viaţa, sunt prea sărac.

Nu aţi avut grijă de mine, un copil nu se creşte cu câţiva lei pe lună. Urăsc familia în care m-am născut.

Mă simt marginalizat şi neînţeles din cauza problemelor pe care le am şi nu mă înţelege nimeni. Mama a venit în ţară şi mi-a dat puţini bani", este o parte din biletul de adio lăsat de tânărul de 21 de ani care s-a aruncat pe 31 ianuarie 2022 de pe cel mai înalt hotel din Capitală.