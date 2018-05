Acuzaţii grave la adresa renumitului medic urolog Petrişor Geavlete, de la spitalul Sfântul Ioan din Capitală. Fiica unei paciente susţine că ar fi fost violată de medic, chiar în cabinetul acestuia.

După ce Geavlete ar fi operat-o pe mama femeii, aceasta s-a dus să întrebe cum a decurs intervenţia, iar medicul ar fi încuiat uşa cabinetului şi ar fi violat-o.

Iată prima reacție a medicului acuzat de viol:

„Consider incredibilă atitudinea acestei doamne care, nu înțeleg din prisma căror considerente, a ales să îmi aducă o asemenea acuzație calomnioasă și defăimătoare, de o gravitate halucinantă. (...) Nu înțeleg cum s-au putea aprecia că aș fi vreodată capabil să agresez sub orice formă vreo persoană, în condițiile în care, cei peste 45 de ani de carieră arată cum mi-am dedicat întreaga viață oamenilor și științei medicale. Am operat zeci de mii de oameni și am salvat zeci de mii de vieți, am implementat în România o tehnologie revoluționară în scopul de a salva viețile oamenilor, cunoscută și folosită de doar un număr mic de medici, în câteva țări din întreaga lume și am participat la formarea a zeci de medici urologi. Prin urmare, aștept finalizarea acestei anchete care va demonstra că nu există niciun temei pentru a fi luată în considerare verificitatea acestei acuzații”, a spus el.

Polţia i-a supus testului poligraf atât pe medic, cât şi pe femeia care susţine că a fost abuzată.

Ancheta este în plină desfăşurare.