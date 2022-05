Cum justifică Nicuşor Dan mizeria din autobuzele bucureştene: "Este rezonabil!"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, susţine că nu este mizerie în mijloacele de transport în comun din Bucureşti, deşi inspectorii ANPC au constatat că autobuzele şi tramvaiele sunt necurățate, uzate, cu scaune și mânere rupte.

Nicuşor Dan: "Nu este mizerie, haideţi! Adică, este rezonabil"

"Au urmat spitalele, acum urmează autobuzele şi probabil că vor urma alte zone ale activităţii noastre. STB o să dea explicaţii. Curăţenia se face, nu este la standardele pe care le vrem, pentru că asta ar necesita nişte investiţii pentru care în momentul ăsta nu avem bani. Pe de altă parte, ne-am dorit să schimbăm linoleul din toate tramvaiele şi din toate autobuzele, pentru că sunt unele unde lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat de 10-15 ani, dar nu avem 40 de milioane de lei, în momentul ăsta ca să îl schimbăm. Şi de asta, aspectul poate să pară, adică nu e neapărat o problemă de curăţenie, cât este o problemă de cum arată. Nu este mizerie, haideţi, adică este rezonabil", a declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan susţine că ANPC "este noua bâtă" a PSD-ului

De asemenea, Nicuşor Dan a scris pe Facebook că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) "este noua bâtă” a PSD-ului.

"Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor încearcă în zilele acestea ceea ce n-a reușit sindicatul politic acum câteva luni, să blocheze definitiv transportul în comun din Capitală. ANPC a devenit acum extrem de brutală, la ordin politic, și asta se vede cu ochiul liber: închide locuri de joacă în parcuri, amenință cu închiderea de spitale și pune în dificultate transportul public prin scoaterea din circulație a mai multor troleibuze și tramvaie (anunț făcut chiar azi).

E adevărat: nu e totul perfect în București, sunt probleme nerezolvate de 30 de ani și unele adâncite de regimul Firea, timp de patru ani. Dar serviciile publice nu pot fi blocate doar pentru că nu sunt oferite la standarde de excelență. Nu punem lacătul pe București, doar pentru că vrea PSD să se răzbune pe cei care nu i-au votat. Mi-aș dori să existe suficienți bani la primărie ca să avem cele mai noi dotări pentru toată gama de servicii furnizate, dar asta nu e posibil deocamdată.

Ce mai urmează să mai facă ANPC? Să oprească furnizarea apei calde, pentru că sunt avarii pe rețea? Asta vor Gabriela Firea și prietenii ei de la ANPC? Probabil că bucureștenii se pot aștepta și la așa ceva de la subordonații plini de zel ai „Doamnei”. Sunt curios dacă sunt tot atât de „necruțători” cu primăriile sectoarelor 3, 4 sau 5", a spus primarul Capitalei.

ANPC a decis să oprească temporar de la circulație 80 de autobuze și tramvaie

Comisarii ANPC au făcut, luni un control la STB, în urma căruia 80 de autobuze, troleibuze şi tramvaie ale STB au fost retrase temporar din circulație.

Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au reluat controlul la STB şi, după ce au verificat peste 700 de autobuze, troleibuze şi tramvaie, au scos temporar din circulaţie peste 80 dintre ele, potrivit unui comunicat remis, luni, Agerpres.

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov a întreprins, luni, o acţiune de verificare a modului în care Societatea de Transport Bucureşti (STB) – aflată în administrarea Primăriei Capitalei – a dus la îndeplinire măsurile dispuse de comisari în urma precedentului control care a verificat condiţiile de derulare a transportului comun în Bucureşti.

Horia Constantinescu, preşedintele ANPC: "Este totul vechi! Dar de ce este şi murdar?"

„Cerem scuze bucureştenilor! La ei ne gândim atunci când acţionăm! Pentru a redresa STB, trebuie curaj, proiecte şi predictibilitate. Este totul vechi! Dar de ce este şi murdar? Poate fi şi distrus, dar nu are logică să nu repari! Şi tot aşa! Mopuri, substanţe şi oameni prea puţini. Suntem urmăriţi de neputinţa unor căpetenii inutile!”, a afirmat Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Comisarii CRPCR Bucureşti-Ilfov au realizat, aşadar, 15 acţiuni de control şi recontrol prin care au verificat 514 autobuze, oprind temporar până la remedierea abaterilor constatate 61 dintre acestea, 75 troleibuze, oprind temporar până la remedierea abaterilor constatate patru dintre ele, şi 176 tramvaie, oprind temporar până la remedierea abaterilor constatate 18.

Neregulile întâlnite în continuare la unele dintre mijloacele de transport în comun verificate au fost neigienizarea corespunzătoare a multora dintre vehicule (resturi alimentare, praf în strat grosier, rugină în exces, geamuri neigienizate, sistem de ventilare plin de praf), precum şi lipirea linoleumului sau înfiletarea şuruburilor slăbite, fiind realizate în timpul controlului, pentru ca mijloacele de transport să poată ieşi în traseu; existenţa unui sistem de iluminat interior parţial funcţional.

Mai mult de 85 de tramvaie nu sunt dotate cu rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi

Unele vehicule aveau urme de uzură (elemente crăpate/lipsă, geamuri sparte, podea înfundată, şuruburi slăbite, linoleum dezlipit şi îndoi, scaune deteriorate, unele cu tapiţeria ruptă, uzată, neigienizată, îmbâcsită de praf, mânere lipsă, rupte, fără protecţie, scaune cu structură din lemn exfoliată, podea cu aplicaţii suplimentare de linoleum, ceea ce prezintă pericol de împiedicare, geamuri cu inscripţii (făcute de pasageri) cu marker permanent, care nu pot fi curăţate, cu burdufe deterioarate neigienizate corespunzător, vandalizate interior/exterior (tip graffiti), barele de susţinere având protecţia de poliuretan ruptă).

ANPC a descoperit utilizarea pentru igienizarea a unor materiale (cârpe, mopuri etc.) insalubre, a unor chiuvete pentru igienizarea materialelor cu rugină şi praf în exces, iar clădirea este deteriorată, aflată într-o stare avansată de degradare (ex: bucăţi de tavan lipsă, pereţii şi podeaua deteriorate, cu denivelări, căi de acces deteriorate etc.).

Se adaugă lipsa informaţiilor legate de traseu sau modalitatea de achiziţie a călătoriei, precum şi neafişarea autorizărilor RAR.

Acţiunea de control nu este încă finalizată, urmând a continua în zilele următoare.