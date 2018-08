Primăria Capitalei trimite 1.000 de pensionari în tabără în Grecia, cu toate taxele acoperite. Cine poate merge

Foto: pixabay.com

Primăria Capitalei vrea să trimită 1.000 de pensionari în Grecia, într-o tabără de opt zile, toate costurile legate de transport, cazare, masa, excursii turistice şi petreceri fiind suportate de către municipalitate.

Într-o astfel de tabără pot merge cei care au venit mai mic decât salariul minim.

Primăria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti organizează în perioada august-octombrie 2018, o tabără tematică gratuită pentru seniorii bucureşteni în Grecia, localitatea Paralia-Katerini. Tabăra se va desfăşura pe parcursul a opt zile (şapte nopţi), pentru 1.000 de persoane care au împlinit vârsta de 50 de ani şi care locuiesc în Bucureşti.

Un loc în această tabără se acordă în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile, iar condiţiile de participare pentru fiecare senior sunt: are domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti de cel puţin 1 an înaintea datei de depunere a dosarului de înscriere; are vârsta minimă de cel puţin 50 de ani, împliniţi la data depunerii dosarului de înscriere, conform R.O.F. CSMB; este apt din punct de vedere medical pentru a participa la toate activităţile aferente taberei; are un venit brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 lei), reprezentând venituri din pensie sau salarii.