Primăria Focșani s-ar putea închide. Cristian Misăilă, edil: ”Consilierii au adus pe zero toate sumele aprobate pentru funcționarea insituțiilor publice”

”S-a ajuns în această situație probabil din inconștiența sau din ura coaliției majoritare din Consiliul Local al Municipiului Focșani PNL-USR-PLUS. Faptul că nu au ținut cont de sumele ce au fost cheltuite conform legii 273/2006 privind finanțele publice locale, acelea de funcționare, până la momentul aprobării bugetului.

Practic, până la data de 10 mai când s-a aprobat bugetul, Primăria și toate celelalte instituții subordonate au avut niște cheltuieli conform legii 1/12 din cheltuielile anului precedent. În momentul aprobării bugetului domnii consilieri au făcut niște amendamente, practic aducând pe zero toate sumele ce erau propuse spre a fi alocate pentru funcționarea acestor instituții publice.

Și în acest moment noi avem linii bugetare negative, având în vedere faptul că deja au fost cheltuite anumite sume, și dau un exemplu doar pentru funcționarea Primăriei Municipiului Focșani. La cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional am avut 414.000 cheltuiți, practic în acest moment avem minus 414.000 la ceea ce înseamnă Primăria Municipiului Focșani.

În acest moment noi am transmis în mod electronic către Ministerul de Finanțe, către aplicația cu caracter național bugetul așa cum a fost aprobat cu liniile negative, automat programul informatic ne-a invalidat bugetul și în acest moment voi convoca o ședință de îndată a Consiliului Local pentru a se transfera sumele duse în mod eronat și abuziv în fontul de rezervă, să le transferăm înapoi așa cum au fost ele făcute inițial la conturile de funcționare pentru a putea să ne desfășurăm de îndată activitatea.”, a declarat Cristian Misăilă pentru Antena 3.

Edilul Focșaniului anunță că din cauza acestei situații Primăria Municipiului Focșani s-ar putea închide.

”Dacă și în acest moment Consiliul Local nu va înțelege gravitatea inițiativei dumnealor voi fi nevoit să închid primăria deoarece noi nu mai putem să ne onorăm contractele de furnizare de servicii cu diverși prestatori.

Astăzi Ministerul de Finanțe a ieșit cu un comunicat de presă complet eronat, dat la comandă politică a celor din PNL, aceea că noi, aparatul de specialitate am introdus eronat date în programul de evidență al acestor bugete ale unității administrativ teritoriale. Total fals. Noi nu am făcut altceva decât am înscris în programul informatic sumele rezultate în urma votului inconștient al majorității PNL-USR-PLUS.”, a declarat Cristian Misăilă pentru Antena 3.

