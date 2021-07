Primăria Sectorului 1 ar putea fi executată silit din cauza datoriilor. Clotilde Armand, vizată de un dosar penal

Primăria Sectorului 1 a pierdut procesul, compania de salubritate a câștigat, iar decizia este definitivă.

Este o lovitură decisivă pentru primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

În acest moment, Romprest poate executa silit Primăria Sectorului 1 pentru a-și recupera din bani. Este vorba de suma de 73 de milioane de lei, plus încă 80 de milioane de lei penalități.

În umră cu două săptămâni, instanța a hotărât că cei care se ocupă de salubritatea publică din sector pot executa silit Primăria Sectorului 1.

Atunci, Clotilde Armand a contestat decizia, iar, miercuri de dimineață, a venit decizia definitivă, care nu este favorabilă Primăriei Sectorului 1, bugetul putând fi oficial blocat.

”Clotilde Armand răspunde personal pentru aceste prejudicii”

Dan Podaru, consilier PNL la Primăria Sectorului 1, a declarat la Antena 3 că responsabilă pentru această situație este Clotilde Armand și ea este cea care trebuie să răspundă pentru prejudicii.

”M-am opus acestei încercări de tergiversare a neplății facturilor în cazul domanei Clotilde Armand. M-am luptat pentru legalitate și pentru găsirea unor soluții în cazul acestor crize a gunoiului în Sectorul 1.

În acest moment, este o nouă cerere de suspendare care nu a fost acceptată de către Instanță. În consecință, compania Romprest va executa silit. Suma este în jur de 70 de milioane de lei, plus penalități de circa 8-9 milioane de lei. Din punctul meu de vedere, doamna Clotilde Armand răspunde personal pentru aceste prejudicii și legea 3 să își spună cuvântul”, a declarat într-o intervenție telefonică la Antena 3 Dan Podaru, consilier PNL la Primăria Sectorului 1.

”Și până acum, consilierii PNL au avut o atitudine corectă, moderată, echilibrată. Am cerut în permanență rezolvarea situației. Doamna Clotilde Armand s-a opus, nu a găsit soluții, ea are alte interese, nu înțeleg care sunt acestea. În consecință, din punct de vedere politic, împreună cu colegii mei vom găsi soluții și vom iniția cu siguranță un HCL, prin intermediul căruia primărița Clotilde Armand să fie obligată la plata acestei sume. Firma de salubritate are dreptate”, a mai spus Dan Podaru.

