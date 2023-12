Interviu exclusiv cu primarul Allen Coliban, de Ziua Națională a României: ”Brașov este locul în care am străbuni, prieteni și în care îmi voi crește proprii copii”

De Ziua Națională a României, echipa Antena 3 CNN a realizat un reportaj exclusiv cu primarul Brașovului, Allen Coliban.

Ana Iorga a mers în inima Transilvaniei, pentru a vedea cum s-au pregătit brașovenii de Ziua Națională a României. Acolo a stat de vorbă cu Allen Coliban, primarul Brașovului.

Un reportaj de excepție, în cadrul căruia edilul a făcut turul orașului și a prezentat principalele repere turistice cu care se mândrește Brașovul.

De asemenea, primarul a povestit cum arătau vacanțele de iarnă pe vremea când era student.

”E un loc foarte drag și pentru mine. Când eram student în București veneam aproape săptămânal aici și primul lucru pe care îl făceam era să vin în Piața Sfatului, nu mergeam acasă, ca să mă conectez cu tot ce are Brașovul mai frumos”, a declarat Allen Coliban.

Prima oprire, troița de pe strada Curcanilor.

”Aici e capătul străzii Curcanilor. Sunt multe proiecte de genul acesta. Cele mai mari, mai impozante sunt cele ale grupurilor de juni. În căsuța asta, care evident arăta cu totul altfel, s-a născut bunica mea și s-a născut și tatăl meu, dar nu mai aparține nouă. Bunica era de aici, bunicul era de pe valea următoare, de pe strada Paliștei.

Mi-ar fi plăcut să învăț mai mult din ce însemna gătit de prăjituri din zona Șcheii”, a mai spus Allen Coliban.

Primarul a vorbit și despre proiectele pe care le-a desfășurat în tot acest timp.

”Foarte multă presiune e pusă pe dealuri pe ideea de a construi cât mai înalt și cât mai sus și exact genul ăsta de probleme le-am avut de rezolvat și am venit cu un regulament nou pentru ce înseamnă construcții în pantă astfel încât să permitem construcții, să permitem case, dar nu blocuri peste blocuri”, a explicat primarul Brașovului.

Allen Coliban, despre valorificarea patrimoniului turistic: ”Datoria noastră este e să păstrăm cât mai mult din specific”

Cât despre cum vor arăta punctele cheie din patrimoniul Brașovului, primarul spune că își dorește să păstreze cât mai mult din specificul fiecărei zone.

”Cred că datoria noastră este e să păstrăm cât mai mult din specific, pentru că asta e partea frumoasă a acestui cartier. Termopane și alte astfel de lucruri le putem corecta la renovări și la reautorizări și există un demers de a clădi o monografie a Scheiului, cu felul în care rătau casele, străzile și diverse intersecții, răspântii intre străduțe”, a mai spus primarul.

În încheiere, edilul a spus ce înseamnă orașul Brașov pentru el și cât de important e ca primar să valorifici locul în care te-ai născut.

”Contează foarte important să ai repere, să ai rădăcini, să ai o bază solidă, să ai o ancorare în realitate și într-un pământ pe care să-l simți al tău. Brașov pentru mine a fost locul în care am familie, în care am străbuni, în care am prieteni și în care mi-e clar că îmi voi crește proprii copii. De fiecare dată când e greu, de acolo vine puterea, de la conexiunea aceasta cu neamul, cu blocul de baștină, chiar și cu școlile prin care am trecut”, a încheiat primarul Brașovului, Allen Coliban.