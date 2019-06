Primele imagini cu cadrul militar care ar fi abuzat sexual o minoră de 13 ani. Bărbatul a fost prins de polițiști

UPDATE Au apărut primele imagini cu cadrul militar care a abuzat sexual o minoră de 13 ani.

UPDATE Au apărut noi informații despre militar. Se numește Dinu Alexandru Cristian, are 38 de ani, e necăsătorit, nu are copii, are testarea psihologică făcută la zi. A fost plecat în două misiuni in Afganistan și lucrează la Brigada 1 mecanizată, se ocupă cu paza unității.

Un caporal de la Unitatea Militară din Clinceni a fost prins de polițiști după ce a agresat sexual o minoră.

Astăzi, în jurul orei 16.30, prin apel 112, Secția 16 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că o minoră de 13 ani a fost victima unei agresiuni de natură sexuală.

În baza semnalmentele furnizate, polițiștii au depistat și identificat un bărbat de 38 de ani, pe care l au condus la sediul subunității.

Cercetările au fost preluate de Biroul Agresiuni Sexuale din cadrul Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei.

Având în vedere că bărbatul depistat este cadru militar, cercetările vor fi continuate împreună cu Parchetul Militar.