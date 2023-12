Primele imagini cu maşina furată în care a fost prins Marius Budăi, fostul ministru al Muncii: "Chiar am crezut că este o farsă"

Primele imagini cu maşina furată în care a fost prins fostul ministrul al Muncii, Marius Budăi, au fost difuzate, luni, la Antena 3 CNN.

Autovehicul a rămas imobilizat în vamă până când autorităţile vor lămuri situaţia.

Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a spus că maşina în care se afla era îmatriculată din 2015 în România, când a fost cumpărată, iar ulterior, în 2016 a fost dată furată în Belgia.

Fostul ministru mai spune că prietenul său cu care era în maşină a mai ieşit cu autovehiculul din ţară, dar că nu a avut probleme niciodată.

"Sâmbătă, 16.12.2023, în jurul orei 20:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat la verificările de frontieră, pe sensul de intrare în țară, un autoturism marca Audi A 6, înmatriculat în România.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că autoturismul în cauză figurează ca bun căutat pentru confiscare, alertă emisă de autoritățile din Belgia la data de 05.01.2016.

În autoturism se aflau doi cetățeni români, mașina fiind înmatriculată pe numele unuia dintre aceștia, în anul 2015.

În cauză a fost dispusă indisponibilizarea autoturismului, cercetările fiind continuate pentru clarificarea situației, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire", a transmis Poliţia de Frontieră.

Marius Budăi: "Chiar am crezut că este o farsă"

"A fost un incident nefericit. Deplasându-ne de la Chișinău spre Botoșani spre acasă, am intrat în punctul de trecere al frontierei Vama Sculeni, am predat actele şi actele mașinii, iar după 10 minute au venit și ne-au rugat să tragem mașina un pic deoparte.

L-au informat pe colegul meu, că eu eram pasager, mașina este proprietatea dumnealui, că mașina figurează ca și furată, din 2016.

Noi am ieşit cu maşina din ţară. Am plecat înainte cu o zi, iar în vamă la moldoveni, ni s-a spus că ar fi ceva, o problemă, dar nu apare clar. După care, la întoarcere când am venit în vama românească am fost rugați să tragem puțin mașina de o parte că figura a fi furată din 2016. Colegul meu avea mașina achiziționată în 2015 cu contract de vânzare-cumpărare.

În primă fază chiar am crezut că este o farsă și n-am luat în serios ceea ce mi se spune, după care mi s-a spus clar că așa este și atunci am urmat procedurile legale. Mașina a fost sigilată, iar noi ne-am chemat o altă mașină și am plecat spre casă.

Colegul meu a achiziționat mașina care deja era înmatriculată în anul 2015 în România, ca aseară să afle că maşina este furată.

Eu vreau să le mulțumesc şi să-i felicit pe lucrătorii din punctul de trecere a frontierei Sculeni. Au fost extrem de riguroși, în același timp civilizați, au avut discuții civilizate, ne-au informat.