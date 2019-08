Primele informații din ancheta masacrului de la spitalul de psihiatrie din Buzău: Pacientul e sub strictă supraveghere

Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie.



Potrivit comisarul - şef Laurenţiu Pantazi, şeful IPJ Buzău, unul dintre pacienţi a intrat cu un stativ de perfuzii în două dintre saloane şi a atacat pacienţii. Din primele informaţii, ar fi vorba de patru morţi şi nouă răniţi grav, câteva victime având traumatisme cranio-cerebrale.

”Ancheta este în desfășurare sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Pacientul violent, în prezent este sub custodia poliției, sub strictă supraveghere. Nu prezintă pericol pentru ceilalți pacienți din cadrul spitalului.

Personalul de supraveghere a rămas cel care a fost și până în momentul de față. Nu sunt alte riscuri, nici față de cadrele medicale, nici față de pacienții din cadrul spitalului.

Echipajul de poliție care a intervenit se deplasase pentru internarea acelui buzoian și apoi l-a imobilizat rapid”, a declarat un reprezentat al poliției.