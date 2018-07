Primul 10 din istoria gimnasticii a împlinit 42 de ani. Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci schimba istoria sportului

Foto: Agerpres

La 14 ani, Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal.

La Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, Nadia Comăneci a obţinut prima notă de 10 din istoria competiţiei, la gimnastică. Tabela electronică a afişat 1.00, deoarece nu putea arăta nota maximă.

Bela Karolyi, antrenorul Nadiei, s-a îndreptat spre juriu pentru a cere explicaţii.



Momentul a fost descris astfel:„Scuzaţi-mă, am spus, este foarte important pentru mine să ştiu nota Nadiei. Şi atunci, un membru suedez al juriului, foarte agitat, mi-a arătat cele zece degete ale mâinilor. Zece? Ce-i asta zece? Vreau nota Nadiei, am strigat nedumerit. Şi atunci am auzit vocea crainicului:Doamnelor şi domnilor, pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci a obţinut nota zece!”

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci schimba istoria sportului, la doar 14 ani, la Olimpiada de la Montreal.

Nadia a devenit prima gimnastă care a obținut scorul perfect de zece la olimpiadă (de șapte ori), dar a și câștigat trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și bronz (sol).

Evoluţiile sale din 1976 au transformat-o în „Zeiţa de la Montreal” şi într-o adevărată vedetă internaţională, după Olimpiadă ea apărând pe coperţile revistelor Time, Newsweek şi Sport Illustrated, toate în aceeaşi săptămână.

Acasă, succesul său i-a adus distincția de „Erou al Muncii Socialiste”, fiind cea mai tânără româncă distinsă cu acest titlu.