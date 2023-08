Primele imagini cu principala suspectă în cazul crimei de la Mangalia. Ce a făcut tânăra după ce și-ar fi ucis cea mai bună prietenă

Suspecta în cazul tinerei din Vaslui ucise și abandonate într-un parc din Mangalia a fost reținută. Este cea mai bună prietenă a victimei și a ajuns aseară la audieri, în fața anchetatorilor.

După ce și-ar fi ucis cea mai bună prietenă, atacatoarea ar fi băgat-o într-un geamantan și ar fi dus-o în parc cu un taxi.

Tânăra este prietena din copilărie a victimei de doar 18 ani.

Cele două au mers, la începutul verii, pe litoral, pentru a munci. Erau cameriste la un hotel, unde erau și cazate.

Potrivit atacatoarei, tot în vârstă de 18 ani, cearta ar fi pornit de la faptul că victima avea probleme cu iubitul și mereu o punea să mintă pentru ea. Acesta ar fi fost motivul care a scos-o din sărite.

Anchetatorii au reușit să o prindă pe suspectă după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din Mangalia. I-au refăcut traseul. Așa au ajuns la concluzia că și-a ucis prietena, în camera de hotel. Înainte, ar fi bătut-o până a desfigurat-o. Apoi, ar fi atacat-o cu un cuțit.

Citește și: ”Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist...” Povestea tragică a Alinei, fata ucisă la Mangalia

”Cadavrul prezenta urme de violență, echipajul medical declarând ulterior decesul. Cercetările sunt continuate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea stabilirii situației de fapt”, a declarat Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

După crimă, atacatoarea a pus trupul neînsuflețit al prietenei ei într-un troler. A chemat un taxi chiar în fața hotelului. Taximetristul a ajutat-o să urce valiza în portbagaj, fără să aibă habar ce se află înăuntru. Ajunși la destinație, tot bărbatul, amabil, a coborât trolerul din mașină. Camerele de supraveghere au înregistrat-o pe suspectă în timp ce căra geamantanul prin parc, precum și momentul în care a abandonat trupul neînsuflețit sub o bancă. Acolo l-a găsit un bărbat care mergea la pescuit.

"Mergeam la pescuit, pe întuneric, 5:15 era ceasul. Ea era sub bancă, pusă acolo ghemuită. Am crezut că e un câine și când am pus mâna, am văzut că e o persoană fizică. Nu mai respira.

Citește și: Ea este Alina, fata omorâtă de cea mai bună prietenă într-un parc din Mangalia: "Drum lin spre îngeri, fetiţă cu suflet frumos!"

Era mutilată, nu i se cunoștea fața. Am avut un șoc foarte mare. A fost adusă aici cred", a spus pescarul care a găsit cadavrul tinerei duminică dimineața.

Apoi, fata s-a întors în camera de hotel. A șters toate urmele și a scăpat de arma crimei. După doar câteva ore, s-a dus la serviciu ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Chiar de acolo au săltat-o anchetatorii.