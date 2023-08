”Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist...” Povestea tragică a Alinei, fata ucisă la Mangalia

Avea rezultate strălucite la învățătură. Cazul ei a fost mediatizat în urmă cu câțiva ani de presa locală. Cu doar câteva zile înainte să fie ucisă, i s-a plâns mătușii sale că prietena ei cea mai bună se poartă urât cu ea.

Alina provenea dintr-o familie cu cinci copii. Mama ei fugise de acasă cu sora ei mai mică, din cauza bătăilor repetate pe care i le aplica soțul. Ea și cei doi frați au rămas în urmă și au trebuit să trăiască un coșmar care părea fără sfârșit.

A fugit și ea de acasă când tatăl a prins-o în timp ce își suna mama. El îi interzisese. Atunci a bătut-o cumplit.

”Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare. Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase. Am insistat că am nevoie la toaletă. El se aștepta să fug, pentru că i-am spus că nu mai rezist cu bătăile astea, dar i-am mai spus că poate să meargă și el cu mine și să stea la vreo 2 metri în fața ușii, că va vedea că sunt la toaletă. Am prins curaj, el fiind la aproximativ 2 metri distanță, m-am strecurat pe lângă el și în fugă am plecat de acasă. Nu m-a prins, mi-au sărit și papucii din picioare și căciula care o aveam în cap, mă mir și acum cum de am reușit să fug … dar nu m-am oprit până nu m-am simțit în siguranță”, povestea fata, în urmă cu trei ani, pentru vremeanouă.ro.