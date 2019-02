Procuror DNA, presiuni ca să fie denunțat un ministru

foto: Pixabay.com

Ies la iveală noi mărturii legate de modul în care procurorii DNA făceau presiuni pentru denunțuri false.

In dosarul fostului minstru de interne Cristian David – care a devenit o tinta politica pentru DNA, inca de cand era consilierul si coordonatorul campaniei prezidentiale a liderului ALDR Calin Popescu Tariceanu – proba cheie pe care s-a crosetat executia la fond de catre judecatorii ICCJ Ionut Matei si Sandel Macavei (in opinie majoritara), a cazut ca un fulger in apel, scrie Luju.ro.

Fostul ministru Cristian David a primit 5 ani de inchisoare pe un simplu denunt, dat in fata procurorilor DNA sub stare de constrangere de catre Roger Valeriu Nitescu, fost consilier al fostului ministru de interne Cristian David.

Cristian David a fost acuzat ca a primit o geanta cu 500.000 euro de la un fost consilier ADS, Adrian Mladin, denuntul fiind unica proba in acest sens, fara sa existe flagrant sau vreo alta proba privind pretinderea ori remiterea sumei.

Și acum bomba: denuntatorul Roger Valeriu Nitescu si-a retras denuntul in apel si al acuza pe procurorul Doru Florin Tulus de constrangere

“Un prim aspect care se impune a se preciza este ca asa cum am mentionat in partea introductiva a prezentului apel nu imi mai mentin denuntul formulat impotriva numitului David Cristian si Mladin Adrian.

Formularea acestuia s-a datorat unei constrangeri si presiuni exercitate asupra mea de catre organul de urmarire penala (…) Dupa ce am intrat in sediul DNA am fost condus la etajul 1 sau 2 unde mi s-a facut cunostinta cu domnul procuror Tulus.

Aici mi s-a spus direct ca nimeni nu are ceva de a face cu mine, ci ca ei sunt interesati de Cristian David, fiind intrebat daca i-am dus acestuia vreo geanta cu bani. Eu am negat, dupa care mi s-a pus in vedere de catre domnul Tulus personal ca daca nu confirm acest lucru, pe mine ma asteapta arestul preventiv urmata de inculparea sotiei mele si a socrului. Au fost purtate in continuare discutii intr-un birou alaturat unde erau si alti lucratori DNA, loc unde mi s-au pus o derie de intrebari legate de remiterea de bani catre Cristian David, incheierea unor contracte de vanzare-cumparare si alte discutii pe care nu mi le mai aduc aminte.

Cert este ca la finalul discutiilor mi s-a solicitat sa semnez o hartie, pe care cred ca erau consemnate raspunsurile pe care eu le dadusem la intrebarile ce imi fusesera puse, dar pe care am refuzat sa o semnez. Am refuzat semnarea oricarui document solicitand sa mi se permita a lua legatura cu un avocat.

Vizibil iritat, domnul procuror Tulus a dat dispozitie sa fiu lasat sa plec si sa revin la inceputul saptamanii urmatoare. In timp ce eram in usa biroului l-am auzit pe domnul procuror dand dispozitii ofiterilor DNA sa inceapa urmarirea penala si impotriva sotiei si socrului meu. Cand am iesit din holul ce separa biroul in care fusesem de holul principal al etajului, domnul procuror Tulus a venit dupa mine si mi-a spus sa ma gandesc bine sa declar ca i-am dus lui David Cristian o geanta cu bani, in perioada in care acesta fusese ministru de Interne", a mărturisit Roger Valeriu Nitescu, potrivit Luju.ro.

Informația a fost prezentată, luni, la "100 de minute", de Alessandra Stoicescu: