Procurorul 'Portocală' rupe tăcerea: "Nu vreau să paradesc pe nimeni, vreau să..."

”În campania pentru prezidențiale, unde a candidat domnul Iohannis împreună cu un alt domn, domnul Victor Ponta a beneficiat de 2,5 milioane de dolari de la domnul Sebastian Ghiță, prin niște firme din Ploiești”, a afirmat Mircea Negulescu la Realitatea Plus.

Acesta a adăugat apoi: ”N-aș vrea să dau numele acum, dar credeți-mă că le știu. Ca să aducă în România doi consultanți politici de la prestigioasele firme de specialitate Podesta și 370 Revolution (…) și l-au consultat pe domnul Ponta în toată campania electorală. Bineînțeles că a pierdut. A câștigat Iohannis”, a precizat Mircea Negulescu.

"Portocală: "Domnul Ghiță voia să ajungă ministrul tehnologiei"

"Domnul Ghiță, care se ocupa cu IT-ul, voia să ajungă ministrul tehnologiei, bănuiesc că vă dați seama de ce. Ca să poată avea toate contractele IT din Romania. Pentru Ghiță, 2,5 milioane de dolari nu reprezintă nimic. E cum ați avea dumneavoastră 100 de lei în buzunar. Contractele sunt pe bani foarte mulți și pentru el nu înseamnă nimic 2,5 milioane de dolari, a mai spus procurorul Portocală.

Reacția lui Victor Ponta la acuzațiile procurorului Portocală

Victor Ponta a reacționat, marți seară, prin intermediul unei postări pe Facebook, la acuzațiile fostului procuror Mircea Negulescu:

"Abuzurile si ticalosiile comise de Portocala nu le lasam, de frica, nepedepsite! In Septembrie 2016 eram in plina campanie pentru Alegerile Parlamentare - trebuia sa fiu impiedicat sa ajut PSD sa castige - si Mafia politica i-a dat ordin lui Portocala Negulescu sa imi faca dosarul “Blair” / dar judecatorii i-au dat peste bot vazand probele falsificate / si eu am ajutat PSD sa castige Alegerile!

In 2020 Mafia reactioneaza asa cum a facut mereu: acelasi interlop - Portocala Negulescu- este scos din arest si dus la televizor de niste infractori - pentru banii murdari dati de Guvernul Orban care se teme de PRO Romania / dupa Portocala si alti pungasi probabil o sa-l scoata si pe Dinca ucigasul sa ne injure ! Asta arata ca se tem de noi ! Si ca facem bine ce facem!

Degeaba hotilor, “zdrentelor” si “paraditorilor” - tot o sa votam motiunea de cenzura/ tot o sa candidam la Alegerile Locale si o sa castigam primari si consilieri pe care nu ii puteti cumpara / PRO Romania va lupta impotriva voastra si va invinge!

Zdrentele trebuie sa stea la inchisoare - si in Romania trebuie sa se faca, pana la urma, DREPTATE !!!

Noi suntem Pro Romania - si tinem doar cu Romania!", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Fostul procuror Mircea Negulescu a scăpat de arest

Declarațiile făcute de fostul procurorul Portocală vin după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca acesta să fie eliberat din arestul preventiv și să fie cercetat sub control judiciar.

"Admite contestația formulată de inculpatul Negulescu Mircea împotriva încheierii (...). Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând (...) înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul Negulescu Mircea (...) cu măsura controlului pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 13 august 2020 până la data de 11 octombrie 2020, inclusiv", se arată în decizia Curţii.

Cât se află sub control judiciar, Negulescu trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală şi să nu depăşească limita teritorială a României fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia.

De asemenea, Portocală nu are voie să se apropie de inculpaţii Savu Alfred Virgil şi Iordache Mihai Iuliano, de persoanele vătămate Savu Daniel, Ponta Victor Viorel, Ghiţă Sebastian-Aurelian, Chirilă Sorin Adrian, Iordăchescu Ionuţ Alexandru şi de martorii Stroie Cecilia Cristina, Bănică Monica Gabriela, Cosma Vlad Alexandru, Păvăleanu Marcel Cristian, Alexe Răzvan, Biziniche Gheorghe, Stoica Vlad Ştefan şi Cosma Mircea şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale.

Negulescu, acuzat că ar fi "fabricat" un dosar

Pe 23 iulie, Mircea Negulescu a fost arestat pentru 30 de zile, după ce Instanţa Supremă a decis, definitiv, să admită contestaţia Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. Iniţial, ÎCCJ îl plasase sub control judiciar pe Negulescu.

În 2016, DNA Ploieşti a pus sechestru pe averea lui Sebastian Ghiţă, până la concurenţa sumei de 220.000 euro, în dosarul "Tony Blair".

Negulescu e acuzat că ar fi "fabricat" dosarul acesta, în care era vizat şi Victor Ponta şi era menţionat şi numele fostului premier al Marii Britanii, Tony Blair.