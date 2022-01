Prof.dr. Emilian Popovici, veste proastă despre noile subvariante ale Omicron

"Se pare că “rădăcina “ grupului de subvariante Omicron a apărut în luna martie 2021 ca un precursor al menţionatelor subvariante care de fapt sunt în număr de trei : B.A 1, B.A 2 şi B.A 3, care au 39 de mutaţii comune şi pe care le diferenţiază faptul ca B.A 1 are 20 de mutaţii adiţionale, B.A 2 are 27 de mutaţii adiţionale, iar B.A 3 are 13 mutaţii adiţionale”, a explicat specialistul pentru Adevărul.

Dintre cele 39 de mutaţii apărute la precursorul Omicron, majoritatea sunt localizate la nivelul proteinei Spike. ”Acest aspect justifică atât transmisibilitatea crescută, cât şi capacitatea de a evita parţial anticorpii neutralizanţi. Toate aceste subvariante se caracterizează prin transmisibilitate foarte crescută, dar printr-o patogenicitate (capacitate de a genera forme grave de boală) semnificativ mai scăzută faţă de variantele precedente.

Varianta B.A 1 a fost detectată în majoritatea ţărilor lumii unde este şi dominantă , B.A 2 nu este încă atât de răspândită, dar a devenit dominantă faţă de B.A 1 în Danemarca, Nepal şi Filipine, iar B.A 3 încă este într-o fază incipientă de răspândire”, spune dr.Popovici.

Cum se explică relaxarea introdusă de danezi de la 1 februarie

”Toate aceste subvariante sunt sub investigare şi cu siguranţă în perioada următoare vor apărea noi informaţii legate de ele. Cu toate cele menţionate anterior, Danemarca care este una dintre ţările în care B.A 2 a devenit dominantă, a anunţat prin vocea primului ministru Mette Frederiksen că deşi numărul de infecţii cauzate de B.A 2 este în creştere, pentru că numărul de internări şi numărul de decese nu s-au modificat semnificativ, Danemarca va putea renunţa la măsuri începând cu 1 februarie!”

De ce se infectează unele persoane și de două-trei ori, chiar dacă au două doze de vaccin. Valeriu Gheorghiță, explicație neașteptată

Valeriu Gheorghiţă a declarart, joi, că momentan nu există încă date disponibile care să justifice cea de-a patra doză de vaccin, iar vaccinurile actuale oferă o protecţie pentru formele grave de boală, inclusiv cu varianta Omicron.

"În momentul de faţă este foarte important care vor fi rezultatele acestor studii, dacă vom avea rezultate care confirmă o protecţie sporită faţă de infecţie, adică să nu ne mai infectăm deloc cu varianta omicron atunci poate, din punct de vedere teoretic s-ar justifica.

Însă dacă vorbim de un vaccin care oferă acelaşi nivel de protecţie pentru forme severe, pentru spitalizare şi deces, din puntul nostru de vedere nu cred că vom avea beneficii. Şi atunci, la acest moment, nu avem toate datele disponibile să putem spune că într-adevăr se justifică administrarea unei dozei patru.

Ce ştim în schimb este că vaccinurile actuale, chiar după prima schemă, oferă o protecţie pentru formele grave de boală, inclusiv cu Omicron, iar doza de booster asigură o protecţie de lungă durată, pentru că ştim că imunitatea pentru Omicron se pierde mai repede decât noi ştiam pentru varianta Delta", a afirmat Gheorghiţă.

Înrebat de ce se infectează oamenii și de două-trei ori, chiar dacă au două doze de vaccin, Valeriu Gheorghiță a răspuns:

"Expunerea la infecţie o avem cu toţii, în fiecare zi, având în vedere transmisibilitatea extrem de crescută pentru Omicron şi interacţiunea pe care o avem cu celelalte persoane. Din punct de vedere al protecţiei faţă de infecţie este clar că schemele de vaccinare actuale nu ne oferă o protecţie suficientă faţă de infecţia asimptomatică, iar din acest punct de vedere subliniez importanţa purtării măştii, distanţării şi măsurilor de igienă.

Mai mult decât atât, dacă ne uităm la rezultatul final al infectării, el va fi diferit la o persoană vaccinată faţă de una nevaccinată, mai ales dacă vorbim de o persoană care are şi factori de risc. Deci din acest punct de vedere vaccinurile nu aduc un răspuns imun la niveul barierei de intrare a virusului, la nivelul porţilor de intrare, adică la nivel de mucoase, însp ne oferă o protecţie pe interior ca să înţelegem, fiindcă anticorpii şi răspunsul imun de tip celular practic ne protejează faţă de formele grave. Ca atare, dacă facem infecţii asimptomatice, implicaţiile legate de complicaţii sunt practic minime".