Profesor din Capitală, în lenjerie intimă la cursul online: ”Pentru mine a fost un șoc când am vazut filmulețul”

Pe imaginile înregistrate se poate observa cum bărbatul mută camera pentru a le arăta elevilor că nu poartă altceva decât lenjerie intimă.

"Pentru mine a fost un șoc când am vazut filmulețul. Am crezut ca nu e real, e imposibil ca un cadru didactic să facă așa ceva, am zis că nu se poate și că nu e real", spune mama unui elev de clasa a XI-a, potrivit Digi24.

Mai mult decât atât, părinții se plâng că profesorul obișnuiește să îi jignească frecvent pe elevi.

"Jignește elevii, le vorbește urât, are momente când vorbește urât de cum arată unii copii. De exemplu, unei fete care a și plecat din cauza lui, pentru că purta o bluză cu umerii în jos i-a zis: Să nu mai vii așa îmbrăcată că nu mă pot abține. Nu cred că pot să fiu de acord să preia alți copii și să continue cu acest comportament. Ideal ar fi ca proful să nu mai fie în învățământ pentru că este nociv", mai spune părintele.

Pe numele profesorului, părinții au depus plângere la Ministerul Educației, Inspectorat și la școală, iar Sorin Cîmpeanu a trimis corpul de control la școala centrală. Între timp, dascălul a intrat în concediu fără plată.

Sorin Cîmpeanu: Îndrăznesc să cred că sunt efecte secundare ale perioadei de criză pandemică

”În calitate de ministru, nu o să mă antepronunț înainte de finalizarea anchetei. După finalizare, o să mă raportez la maximul de sancțiuni permise de cadrul legal, e cel stabilit în Parlament. Oricât de mult ne-am dori să-l forțăm, suntem obligați să respectăm legea până îl schimbăm", a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.



"Sunt, din păcate, și astfel de exemple. Îndrăznesc să cred că sunt efecte secundare ale perioadei de criză pandemică. Ministerul Educației are în vedere și acest caz de la Școala Centrală. Nu e la prima abatere, nu e singura abatere reclamată, e vorba și că a transmis unor părinți rezultatele școlare ale altor elevi. Aceste lucruri sunt în analiză la nivelul inspectoratului și al corpului de control. Înainte să vin aici, am cerut să meargă corpul de control la școala centrală, pentru a verifica situația. E un exemplu regretabil și trebuie să beneficieze de măsuri în consecintă", a mai spus Cîmpeanu.

