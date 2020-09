Profesorul protestatar din Oradea îşi menţine acuzaţile la adresa guvernului care “ne obligă să fim ca niște animaluțe în ţarc”  

„Fiecare animăluț stă cuminte în țarc, asta vor guvernanții, asta vor cei care ne conduc, asta vrea Ministerul: să nu facem nimic. Dacă m-aș fi adresat în scris unii ar fi considerat că e pamflet, alții o aroganță. Vă îndem și pe voi să protestați , sub o formă pașnică, nu îndemn pe nimeni la violență… Haideți să încercăm să schimbăm ceva să nu ne comportăm și să devenim anumăluțe care nu putem gândi și să stăm cu capul plecat!”, este mesajul profesorului, potrivit Aradon.

Nelu Sandu Pop îl dă ca ca exemplu pe George Simion, liderul AUR-Alianța pentru Unitatea Românilor, care protestează în București împotriva purtării măștii.

În urma reacţiilor avute la nivel nu doar local, ci şi national, profesorul Nelu Sandu Pop a revenit cu o nouă declaraţie în care oferă explicaţii suplimentare pentru atitudinea sa.

"Vreau să vă anunț pe această cale că îmi susțin în continuare punctul de vedere, adică nu sunt de acord cu purtarea maștii în timpul orelor de curs. De ce?

Păi atâta timp cât elevii stau și socializează împreună înainte și după orele de curs fără mască pe gură, stau înghesuiți la poarta școlii să li se ia temperature... înainte de gard nu iau COVID? decât după gard, în sala de curs?



Nu am îndemnat nici un adolescent să nu poarte mască, nu am îndemnat pe nimeni să nu respecte legea.



Dar cum rămâne cu art.30 din Constituția României, articol care ne spune că avem dreptul de a ne exprima liberi, fără nici o constrângere.

Dacă și libertatea de exprimare a opiniilor personale a ajuns o problemă reală pentru instituțiile statului, atunci ne întoarcem în comunism…



Am pretenția că trăiesc într-o țară Democrată, liberă, care își respectă cetățenii.

Dacă ni se ia și dreptul la o exprimare liberă unde ajungem ? Sclavi totali, supuși peste măsură?



Eu imi doresc pentru copii mei să se poată exprima liber, îmi îndemn copii să respecte legea, dar să-și cunoască și să lupte pentru drepturile lor” a precizat profesorul Nelu Sandu Pop.

Conducerea Liceului Sportiv ,,Bihorul” s-a disociat de opiniile şi acţiunile cadrului său didactic, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor a început o anchetă disciplinară şi a făcut plângere penală împotriva profesorului pentru zădărnicirea combaterii bolilor.