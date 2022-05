Profesorul Vlad Ciurea, despre experiența care l-a marcat: "Îl bagi în sală, îl deschizi și mă chemi și pe mine să văd"

„Țin minte ca a fost un caz cu un marinar care a căzut în cala vaporului, pe Dunăre, și l-au adus prin Giurgiu, de urgență, la București. În urma investigațiilor, am găsit o fractură și un cheag de sânge și am operat acest lucru, iar medicul primar a fost total de acord.

Operația a decurs bine, și-a revenit, dar problemele de chirurgie erau foarte dificile pe vremea aceea erau foarte dificile. Acea hemostază, oprirea sângerării în creier, e foarte dificilă și diferă de abdomen și de alte lucruri.

Operația a reușit, dar în trei zile s-a lăsat în jos și m-am gândit atunci ce s-a întâmplat. Și mi-am dat seama, în gardă, că sigur – am întrebat și colegii mai în vârstă, cu părul alb – s-a refăcut hematomul”, a spus profesorul Ciurea, printre altele, la podcastul ALTCEVA realizat de Adrian Artene.

Această întâmplare a avut, însă, și o continure - reîntâlnirea cu medicul primar care acceptase intervenția chirurgicală.

„Dimineata, la ora 5 jumate, eram la dânsul la ușă. I-am zis că am operat… si a zis «Stiu!». Am înghețat! Când m-a fixat, m-a făcut gheată, din toate punctele de vedere, am transpirat. Un duș rece din ăla ca în povestirile lui Victor Hugo, cu 'Oamenii mării'. Mi-a zis… 'Te duci acum și-l bagi în sală, îl deschizi și mă chemi și pe mine să văd'.

Așa am făcut, un cuvânt n-a spus… nici deșteptule, nici frumosule, nici tâmpitule, nici alte cuvinte 'înălțătoare'. A trecut totul… si peste un timp mi-a spus: 'Să știi ca ai venit, mi-ai spus, am apreciat că ai recunoscut tot, ca nu ai ascuns nimic, de aceea am avut toată încrederea'. Și tot pe mine m-a pus să operez”, a precizat medicul neurochirurg.

Alexandru Vlad Ciurea este doctor în Științe medicale, Președinte al Societatii de Neurochirurgie, director al Spitalului Bagdasar Arsenie vreme de 6 ani, Vicepresedinte al Societatii Mondiale de Neurochirurgie, Membru al Academiei de Stiinte Medicale. A scris peste 40 de tratate în domeniul Neurochirurgiei și a făcut peste 20.000 de operații pe creier.