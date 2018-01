Profilul suspectului de pedofilie, realizat de un medic psihiatru: Nu e prima dată când agresează sexual un minor

Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a făcut un portret al bărbatului căutat de poliție, după ce a agresat doi copii într-un lift. Incidentul a avut loc în cartierul bucureștean Drumul Taberei.

Potrivit medicului, bărbatul suferă de probleme psihiatrice cronice.

”- bărbat 40 - 55 de ani,

- nivel de igienă bun, chiar excesiv. Pedanterie. Un început de chelie pe care îl acoperă de obicei cu un fes/ căciulă/ șapcă.

- fără ocupație/ pensionat anticipat/ a lucrat în construcții.

- locuiește în apropiere de victime (rază maxim 3 kilometri)

- are un handicap fizic (șchioapătă cu piciorul drept), posibil din cauza unui accident sau probleme de sănătate pre-existente (gută, diabet). Din pricina dizabilității fizice are și probleme de relaționare sexuală cu adulți. Nu e prima oară când agresează sexual un minor. E exersat, încrezător în abilitatea de-a convinge/ coerciționa un copil, organizat, și-a plănuit fapta, s-a uitat mai multe zile la victime, le știa traseul, știa când să acționeze.

- Locuiește cu o persoană vârstnică (mamă/ mătușă/ bunică), dar suficient de aptă încât să gătească/ spele. Dacă are contacte sexuale reușite, e doar cu persoane pe care le plătește. Este foarte anxios, compulsiv, posibil că are ticuri verbale, defecte de vorbire accentuate când vorbește cu figuri de autoritate.

- relaționează foarte puțin sau deloc cu vecinii dar când o face e cuviincios

- își petrece timpul peste zi în locuri publice, dar de obicei nu cumpără nimic sau puține lucruri, îndeosebi dulciuri” scrie medicul pe Facebook.