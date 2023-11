Protest la geamul lui Nicușor Dan. Oamenii au ajuns la capătul răbdării

Terenul de 12 hectare retrocedat în parcul IOR a devenit cel mai mare coşmar al primarului general. Deşi a promis în urmă cu jumătate de an că va analiza posibilitatea de a ataca în instanţă decizia de retrocedare, nici până în ziua de azi, Nicuşor Dan nu a făcut nimic în acest sens. În schimb, primarul a aplicat o amendă în valoare de 35 milioane de euro proprietarului terenului.

Cetăţenii din Sectorul 3 au ajuns la limita răbdării şi aşteaptă o soluţie pentru salvarea terenului retrocedat din parcul IOR.

”Cred că primarului general i-a stat ceasul! Acum mai bine de jumătate de an s-a angajat public că în şase săptămâni va analiza şi va da o rezoluţie şi va începe un demers”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

După şase luni de analiză, Nicuşor Dan a aplicat o amendă pentru reducerea spaţiului verde, deşi terenul nu este încadrat în această categorie, iar proprietarul poate contesta sancţiunea în instanţă.

”Chiar şi cu plata acelei amenzi, nu se rezolvă problema. Acolo a fost, este şi trebuie să rămână parc”, a mai completat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Oamenii vor să îi ceară joi edilului general să pornească acţiunea în instanţă. Acţunea vine după ce PSD Sector 3 a strâns mii de semnături pentru a-l convinge pe Nicuşor Dan să facă ceva.

”Dacă nu va face acest demers, înseamnă că este asociat, este solidar cu cei care fac parte din aşa zisa mafie imobiliară care prin mecanismele de retrocedare dubioasă, a redus suprafeţele de teren din parcuri.

Am fost în aceste zile în sector, am distribuit peste 150.000 de pliante în care am invitat oamenii la miting şi am explicat pe scurt pe de o parte istoricul problemei, pe de altă parte care sunt acțiunile juridice. Oamenii au rezonat cu solicitarea noastră, am strâns mii de semnături”, a spus Adrian Ţuțuianu - secretar general adjunct al Guvernului.

Prefectul municipiului Bucureşti a început şi el o acţiune în instanţă şi speră că Primăria Capitalei se va alătura acestui demers.