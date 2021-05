Protest cu fumigene la Ministerul Tineretului și Sportului: "Buget de sărăcie, livrat pe şmecherie!"

Oamenii au ieşit în stradă pentru "siguranța locurilor de muncă".

"Vrem să știm exact ce se întâmplă cu descentralizarea, cum vor fi transferate unitățile din subordinea Ministerului, în subordinea autorităților locale, pentru că până la această oră, nu avem niciun fel de dialog, nu ni se spune care este proiectul, ce se va întâmpla cu locurile noastre de muncă, vom fi sau nu preluați sau nu, vom rămâne pe drumuri. Toate lucrurile astea se discută cu ușile închise, în ședințe cu puține persoane și numai în limba maghiară.

"Ministrul se pare că nu are răspunsuri"

Am încercat să vorbesc cu ministrul despre acest subiect. Nu am reuşit să ne corelăm niciodată. Se pare că nu are răspunsuri. A trebuit să cerem documente de interese public, doar în instanţă să ni le dea. Nu ştie să răspundă, sau nu vrea, sau nu poate, sau toate la un loc. Cert este că nu avem un răspuns, cert este că sunt uşile închise, nici nu ştiu dacă mai avem ministru, nici nu ştim dacă are ceva de spus pentru sport, dacă vrea să facă ceva pentru tinerii din ţara asta, sau ce vrea să facă.

Au venit şi sportivi în sprijinul nostru. Mulţi dintre antenori trebuie să muncească suplimenta. După ce îşi termină orele trebuie să meargă la muncă pentru a-şi suplimenta veniturile de la job.

Protestatarii au folosit fumigene în roşu, galben şi albastru

Am vrut să marcăm astfel culorile tricolore. Pe noi ne bucură tricolor, vrem să apară peste tot. Ne întrebăm de ce apar pe postări publice alte steaguri şi comunicate în altă limbă decât limba naţională.

"Nu ne lăsăm aşa uşor!"

Suntem a opta oară în stradă. Am fost şi la Guvern, Parlament, Cotroceni. Vrem să obţinem dialogul şi nu ne lăsăm aşa uşor. Probabil că nu au înţeles, vor să ne testeze, să vadă cât de hotorâţi suntem. Le comunicăm pe această cale că revenim periodic, aici, în faţa lor, până vor deschide dialogul. Avem autorizare două ore. Sperăm să coboare cineva la negocieri, să ne cheme, conform protocolului, aşa este în orice stat civilizat", a spus unul dintre reprezentanţii SNTS.

"Prin descentralizare, sportul nostru moare! Buget de sărăcie livrat pe şmecherie. Jos labele de pe petrimoniul din Tineret şi Sport", au fost doar câteva din mesajele scrise pe pancarte de către protestatari.

De asemenea, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret, a anunţat într-o postare pe Facebook că seria acţiunilor de protest va continua.

"SNST continuă seria acțiunilor de protest având în vedere că pentru conducerea MTS pare imposibilă identificarea unor soluții pentru problemele din Sport și Tineret, probleme semnalate de organizația noastră dar care nu au fost considerate importante de conducerea MTS, care refuză dialogul social, ermetizeaza procesul decizional și isi ascunde incompetența în spatele ușilor închise.

Nu renunțăm, insistăm! Vom reveni până vor înțelege care le sunt obligațiile față de salariați și față de domeniul de activitate", se arată în postarea de pe Facebook.

