Protest la Matei Balș! Oamenii sunt revoltați și îndurerați după tragedie: "Până când?"

Tragedia de la Institutul Matei Balș din Capitală a revoltat zeci de persoane care au protestat în faţa unuia dintre cele mai dotate spitale din România.

Un pacient a fost scos pe cearșaf din spitalul care ardea, iar medicul Cătălin Apostolescu ar fi intrat pe geam în salonul care a luat foc, pentru a salva pacienţii, spun surse din anchetă.

Protest la Institutul Matei Balş. Mesaj ironic la adresa preşedintelui Iohannis

''Până când?'' A scris revoltat unul dintre protestari, mesajul fiind o ironie la adresa președintului Klaus Iohannis care declara că este îngrijorat și atent la ceea ce se întâmplă, de fiecare dată când ne confruntăm cu dificultăți și drame în România.

Printre cei care au venit se află și tatăl unui tânăr care a murit în incendiul de la Colectiv. Este vorba despre tatăl lui Mihai Alexandru, chitaristul formaţiei Goodbye to Gravity.

Îndurerat, omul a venit pentru a depune o coroană de flori şi a aprinde lumânări pentru cei care şi-au pierdut viaţa în incendiu.

Tatăl lui Mihai Alexandru, chitaristul mort în incendiul de la Colectiv: ''Am retrăit aceleași evenimente''

Acesta povestește că a retrăit momentele de panică și de tristețe pe care le-a avut în ziua în care a avut loc tragedia de la Colectiv.

''Când am dat drumul la televizor și am văzut, am trăit aceleași evenimente. Pentru mine au fost dure. Dacă tot se întâmplă evenimente de genul acesta, prea mult nu s-a schimbat. Să dispară cei incompetenți și să vină la conducere numai persoane competente și abilitate pentru aceste funcții'', a spus tatăl regretatului artist.