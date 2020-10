Zeci de mii de oameni pe străzile din Varșovia, într-un protest împotriva interzicerii avortului!

Zeci de polonezi veniți din toată țara au protestat pe străzile Varșoviei, vineri seară, împotriva interzicerii avortului. Aceștia au încălcat restricțiile legate de pandemia COVID-19 pentru a-și exprimă indignarea împotriva controversatei decizii a Curții Constituționale poloneze. Este a 9-a zi de proteste.

Manifestaţia de vineri a început la ora 16:00 GMT, iar unele surse susțin că, la un moment dat, pe străzile din Varșovia au mărșăluit peste 100.000 de oameni.

over 150K people showed up in Warsaw to protest against abortion ban here in Poland, this is so amazing and i hope this hell will be over soon pic.twitter.com/gLoNpuCZT2