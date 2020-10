Proteste anti-carantină în toată Franța! Oamenii au ieșit în stradă în marile orașe, cerând demisia lui Emmanuel Macron

Franța a fost luată cu asalt joi seară, de o serie de proteste anti-carantină. Oamenii au ieșit în stradă în Nișă, Paris, Besançon, Nantes, Toulon și Toulouse, cerând demisia Președintelui Emmanuel Macron

FRANCE : Anti-Lockdown protests erupt all over the country this evening in Nice, Paris, Besançon, Nantes, Toulon, Toulouse. Protesters demand @EmmanuelMacron 's resignation. #COVID19 #confinement #manifestation #Nice #Paris @ColumbiaBugle @TruNews @Timcast pic.twitter.com/ZyBk5yD9ck